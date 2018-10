Mau tempo. Escolas encerradas e estradas cortadas em Valência e Tarragona

Centenas de escolas públicas e colégios encerraram esta sexta-feira na província de Valência, em Espanha, face aos efeitos da Gota Fria, a pior tempestade dos últimos 10 anos a atingir o território espanhol. Também todas as universidades do município fecharam as portas, deixando no total meio milhar de alunos sem aulas, refere o diário “El Mundo”.

A chuva intensa e persistente e o vento forte que se espera entre esta sexta-feira e os próximos dias já levou também ao encerramento ao trânsito de algumas estradas em Valência e Tarragona, que estão sob alerta vermelho.

Entretanto, centenas de pessoas foram retiradas de parques de campismo e de zonas mais vulneráveis na comunidade valenciana.

A ligação ferroviária entre Alicante, Valência e Barcelona também está a sofrer perturbações devido ao mau tempo.

Também as ilhas Baleares estão em alerta devido às previsões de mau tempo, depois de pelo menos 13 pessoas terem morrido e duas centenas terem ficado desalojadas na sequência das inundações que atingiram há cerca de 10 dias a região leste de Maiorca.

As autoridades espanholas admitem que a precipitação pode alcançar nos próximos dias os “200 litros em 12 horas” só na comunidade valenciana, tendo montado um dispositivo excecional de emergência. Alertam também para as populações estarem atentas aos avisos da Proteção Civil, uma vez que a tempestade pode mudar de rota e é fundamental seguir todas as recomendações.

Até ao fim de semana, Espanha será afetada por duas tempestades, uma do Mediterrâneo e outra do Atlântico, prevendo-se chuva intensa e frequente e ventos fortes, que podem causar vários danos e inundações.