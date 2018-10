Jamal Khashoggi. Polícia turca alarga perímetro de buscas para floresta próxima do consulado

A polícia turca que investiga o alegado assassínio do jornalista saudita Jamal Khashoggi alargou o perímetro das suas buscas, segundo relatos citados na madrugada desta sexta-feira pela BBC. Fontes anónimas dizem que o corpo pode ter sido largado numa floresta próxima do consulado saudita em Istambul ou em terrenos agrícolas.

Khashoggi entrou no consulado a 2 de outubro e nunca mais foi visto. A Turquia alega que o jornalista foi morto nas instalações consulares, enquanto a Arábia Saudita nega qualquer conhecimento sobre o que aconteceu com Khashoggi, crítico do regime e autoexilado nos EUA.

Amostras retiradas do consulado e da residência do cônsul durante as investigações conduzidas esta semana estão a ser testadas em busca de correspondência com o ADN do jornalista.

Na quinta-feira, um alto funcionário turco disse à ABC News que o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, ouviu uma gravação áudio da alegada morte do jornalista. A informação foi prontamente desmentida pelo Departamento de Estado. A Turquia tinha anteriormente revelado que possuía provas áudio e vídeo do assassínio de Khashoggi, sem, no entanto, as divulgar.

Trump admite que jornalista estará morto. Secretário do Tesouro cancela presença na “Davos do Deserto”

Ainda na quinta-feira, o Presidente dos EUA, Donald Trump, admitiu que “certamente parece” que o jornalista está morto e ameaçou com consequências “muito severas” se se apurar que o regime de Riade o matou. Trump não revelou em que é que se tinha baseado para fazer as mais recentes declarações sobre a eventual morte de Khashoggi.

Já antes, a Administração americana tinha anunciado que o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, cancelara a sua deslocação ao fórum económico que decorre na Arábia Saudita na próxima semana e que tem sido apelidado de “Davos do Deserto”.

Entretanto, Pompeo terá avisado o príncipe herdeiro saudita que a sua credibilidade, enquanto futuro líder, estava em causa, mas pediu mais alguns dias para os sauditas acabarem e divulgarem uma investigação credível, antes de os EUA decidirem “como e se” respondem.

Cada vez mais irritados, os congressistas americanos têm atacado os sauditas e questionado a seriedade com que Trump e os principais assessores estão a gerir o assunto, com o Presidente dos EUA a lembrar os mil milhões de dólares em armas negociados com os sauditas.