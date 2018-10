Detido em Espanha pedófilo com maior registo de crimes no país

Marcelino Arnaiz, de 64 anos, tem um cadastro de abusos e violações há mais de 40 anos e reincidiu sempre que deixou a prisão

Foi detido em Espanha, esta quinta-feira, aquele que é considerado o pedófilo com maior número de crimes no país. Marcelino Fernández Arnaiz, atualmente com 64 anos, cumpriu pena várias vezes ao longo de mais de 40 anos e reincidiu sempre que deixou a prisão.

Com um registo igualmente regular de entradas e saídas em estabelecimentos psiquiátricos penitenciários, o homem acabou por ser identificado casualmente, depois de se ter envolvido numa discussão com os vigilantes de um tribunal, onde se deslocou pela necessidade de cumprir um controlo relacionado com um caso por roubo com violência.

Arnaiz tentou aceder ao edifício através de uma porta de saída, e ao ser impedido entrou em conflito com os seguranças, o que levou à intervenção dos agentes policiais. Verificada a sua identidade e a existência de um mandado de detenção, aquele que é conhecido como o “o pederasta de Astillero” foi detido.

Com um cadastro que inclui condenações por abusos e violação de raparigas menores em 1980, 1983, 1986, 1990, 1999, 2000, 2002, 2003 e 2008, o último caso envolvendo o pedófilo aconteceu em agosto, apenas três dias depois de este deixar a prisão de Dueñas (Palencia).

Segundo o diário “El País”, Marcelino Arnaiz foi uma das motivações mais fortes para Espanha rever a lei e promover o endurecimento das penas relacionadas com abusos sexuais contra menores.