Comissão eleitoral adia por uma semana eleições na província afegã de Kandahar

A comissão eleitoral do Afeganistão decidiu esta sexta-feira adiar por uma semana as eleições legislativas de sábado na província de Kandahar depois do ataque terrorista de quinta-feira que matou pelo menos quatro pessoas, incluindo o chefe da polícia.

De acordo com o porta-voz da Comissão Eleitoral Independente, Aziz Ibrahimi, a decisão de adiar as eleições visa permitir os rituais fúnebres das vítimas do ataque.

Além do chefe da polícia, foram mortos outros dois polícias e o responsável pelos serviços de informação da província.

No ataque ficou ainda ferido o Governador de Kandahar, Zalmay Wesa, cujo estado atual tem sido mantido em segredo.

Fontes oficiais em Cabul asseguram que Wesa ficou ferido, mas sobreviveu.

A campanha para as eleições para o Parlamento do Afeganistão ficou marcada pela violência e por dezenas de ataques, incluindo contra candidatos.

Pelo menos cinco candidatos a deputados foram mortos, dois outros sequestrados e mais três feridos em ataques em vários pontos do país.

Ao longo da campanha, poucos foram os dias em que não houve incidentes graves, provocados por ataques por parte de grupos talibãs.

Os talibãs apelaram diretamente à violência contra as forças de segurança afegãs para boicotar as eleições legislativas, levando o secretário-geral da ONU, António Guterres, a condenar os ataques e a pedir a todos os protagonistas para assegurarem que as eleições decorreriam de forma normal e tranquila.

Em causa estão 250 lugares do Parlamento, para os quais concorrem cerca de 2500 candidatos.