Brexit. Líderes da UE dispostos a ajudar May a construir “coligação dos sensatos” no Parlamento inglês

Os líderes da União Europeia (UE) preparam-se para apoiar a primeira-ministra britânica Theresa May na construção de uma “coligação dos sensatos” no Parlamento inglês em relação ao Brexit. O jornal “The Guardian” escreveu esta quinta-feira que se trata de uma tentativa desesperada de evitar uma saída do Reino Unido da UE sem acordo.

Na cimeira desta semana em Bruxelas, a chanceler alemã Angela Merkel sublinhou que a UE deve procurar “todos os caminhos” para um acordo que passe na Câmara dos Comuns, a câmara baixa do Parlamento inglês. “Onde há uma vontade há um caminho”, disse.

O Presidente de França, Emmanuel Macron, considerou que “já não se trata de uma questão técnica” mas da “capacidade política do Reino Unido de chegar a um acordo”. May está “extremamente empenhada”, avalia Macron, dizendo-se “convencido de que [a primeira-ministra britânica] irá trabalhar na busca de uma solução política para apresentar aos negociadores da UE”.

Extensão do período de transição ganha força

Segundo o “Guardian”, o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, terá dito aos líderes europeus que May precisava de “ajuda” para fazer passar um acordo no Parlamento. “Se o Reino Unido decidir que uma prorrogação do período de transição será útil para se chegar a um acordo, estou certo de que os líderes estarão disponíveis para a considerarem positivamente”, afiançou o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk.

Questionada sobre se o impasse poderia ser ultrapassado a tempo de um acordo ser ratificado no Parlamento, May respondeu: “Estamos a intensificar o trabalho sobre essas questões que permanecem. O que eu ouvi dos líderes à volta da mesa nas últimas horas foi um sentimento muito real de que as pessoas querem chegar a acordo.”

Bruxelas continua a insistir numa solução que manteria a Irlanda do Norte na órbita da UE, caso um acordo comercial não estivesse disponível até ao fim do período de transição, em dezembro de 2020. A saída do Reino Unido da UE está agendada para 29 de março de 2019.