Afeganistão. Chefe da polícia de Kandahar e importante aliado dos EUA morto a dois dias das eleições

O general Abdul Raziq, chefe da polícia no Afeganistão e um dos últimos grandes pilares contra os talibãs, foi morto esta quinta-feira em Kandahar. O ataque que o vitimou foi um dos mais devastadores na já longa guerra no país, tendo o principal comandante americano no Afeganistão, o general Austin S. Miller, escapado por pouco.

O assassínio, que aconteceu dois dias antes das eleições de sábado, ocorreu dentro do complexo do governador provincial. No que está a ser visto como um ataque interno, pelo menos um atirador matou o chefe da polícia e o chefe dos serviços de informação de Kandahar. O governador da província e um outro alto comandante da polícia também terão sido alvos, não havendo certezas sobre o seu estado.

Na edição desta sexta-feira, o jornal “The New York Times” recorda que o general Raziq sobreviveu a dezenas de atentados contra a sua vida e era considerado um indispensável aliado americano, com influência em áreas críticas do sul do Afeganistão. Raziq pacificou a província de Kandahar, outrora um dos pontos mais conturbados da guerra, e conseguiu mantê-la segura durante anos, mesmo quando os talibãs foram conquistando grandes extensões de território em seu redor.

“Presença importante na psique de um país desmoralizado pelos talibãs”

Frequentemente acusado de ter cometido tortura, execuções extrajudiciais e outras violações graves dos direitos humanos, o general era “uma presença importante na psique nacional de um país violentado e desmoralizado pelos talibãs”, escreve o “Times”. A sua morte deverá afetar a votação não apenas em Kandahar mas também noutras partes do país, acrescenta o jornal.

Os talibãs reivindicaram, em comunicado, a responsabilidade pelo ataque, dizendo que tinham como alvo os generais Razik e Miller. No Twitter, Miller, o principal comandante americano no país, escreveu que perdeu “um grande amigo” e que o Afeganistão perdeu “um patriota”. Endereçando as suas condolências ao povo afegão, o general americano sublinhou que “o bem que ele [Razik] fez” pelo país e pelo seu povo “não pode ser desfeito”.