Uma lua artificial para substituir a iluminação pública? Cidade chinesa planeia fazer isso já em 2020

A cidade de Chengdu, no sudoeste da China, planeia lançar em 2020 um satélite de iluminação para substituir a iluminação pública. Na prática, trata-se de uma lua artificial concebida para complementar a verdadeira lua à noite, ainda que venha a ser oito vezes mais brilhante. A informação foi divulgada esta terça-feira pelo jornal “People’s Daily”.

O “brilho crepuscular” do satélite será capaz de iluminar uma área com um diâmetro entre os 10 e os 80 quilómetros. A extensão que precisa de iluminação deverá ser controlada a dezenas de metros, permitindo assim substituir-se às luzes das ruas.

O jornal atribui a ideia a “um artista francês que imaginou pendurar um colar feito de espelhos acima da Terra, que refletisse a luz do sol pelas ruas de Paris durante todo o ano”.

Segundo o diário, não há motivos para preocupação com o impacto da lua falsa na vida selvagem noturna. “A luz do satélite é semelhante a um brilho crepuscular, pelo que não deverá afetar as rotinas dos animais”, disse o diretor do Instituto de Ótica da Escola de Aeronáutica do Instituto de Tecnologia de Harbin, Kang Weimin, citado pelo jornal.