Oposição nas Maldivas pede à polícia que proíba Presidente de deixar o país

A oposição nas Maldivas pediu esta quarta-feira à polícia que proíba o Presidente Abdulla Yameen de deixar o país. Segundo a Al Jazeera, o apelo acontece horas depois de Yameen ter anunciado que planeava renunciar ao cargo face à derrota provável num processo judicial que contestava as últimas eleições.

O Presidente, que liderou uma repressão de cinco anos contra a oposição, jornalistas e ativistas de direitos humanos, “não deve ser autorizado a abandonar o país” sem enfrentar as acusações de corrupção, disse o advogado Hassan Latheef, que representa a oposição. “Recebemos relatos fidedignos de que Yameen pode deixar o país a qualquer momento”, acrescentou, falando no exterior do quartel-general da polícia na capital do país, Malé.

Citado pelo jornal “Mihaaru”, o porta-voz presidencial Ibrahim Muaz Ali rejeitou as alegações da oposição, dizendo que Yameen “nunca fugirá e está pronto a cooperar com qualquer investigação”.

“Em que é que estavam a pensar?”

O ainda Presidente das Maldivas perdeu as eleições de setembro por uma margem de 16% para o candidato da oposição Ibrahim Mohamed Solih. O resultado foi saudado como uma vitória para a democracia no país-arquipélago do Oceano Índico. No dia seguinte, Yameen disse que aceitaria “o veredicto do povo”.

No entanto, dias depois, numa conferência do partido no poder, perguntou repetidamente aos eleitores: “Em que é que estavam a pensar?”. Na semana seguinte, Yameen pediu a apoiantes de todo o país que contestassem o resultado das eleições.