O último artigo de Khashoggi no “Washington Post”: O que o mundo árabe mais precisa é de liberdade de expressão

“O mundo árabe enfrenta a sua própria versão de uma Cortina de Ferro, imposta não por atores externos mas por forças domésticas que disputam o poder.” Esta é uma das ideias-chave do último artigo de opinião que o jornalista saudita Jamal Khashoggi, desaparecido há mais de duas semanas, escreveu para o jornal “The Washington Post”.

O jornalista não é visto desde que a 2 de outubro entrou no consulado saudita em Istambul, na Turquia. As autoridades turcas dizem que Khashoggi foi morto, uma alegação que a Arábia Saudita nega, tendo o reino permitido a entrada de investigadores no consulado. O “Post” resolveu publicar o artigo por considerar que o jornalista já não voltaria em segurança aos EUA, onde se autoexilou no ano passado.

No texto, Khashoggi tece duras críticas ao estado da liberdade de imprensa no mundo árabe, que, segundo ele, deixa os seus povos “desinformados ou mal informados”. “O mundo árabe precisa de uma versão moderna dos antigos media transnacionais para que os cidadãos possam ser informados sobre os eventos globais. Mais importante: precisamos de fornecer uma plataforma para as vozes árabes”, escreveu.

Governos árabes têm “rédea solta” para silenciar os media, acusa Khashoggi

As prisões arbitrárias a que os críticos dos regimes árabes estão sujeitos “já não suscitam uma reação da comunidade internacional”, prossegue. “Em vez disso, essas ações poderão desencadear uma condenação rapidamente seguida de silêncio”, o que significa, escreve o jornalista, que os governos têm “rédea solta” para silenciar os media.

Fontes próximas da investigação conduzida no interior do consulado dizem ter provas áudio da tortura e eventual morte de Khashoggi. Contudo, essas provas não foram tornadas públicas, o que fez com que o Presidente dos EUA, Donald Trump, as pedisse esta quarta-feira “caso elas existam”.