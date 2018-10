Juíza espanhola que também se dedica ao tarot escapa à suspensão

Uma juíza espanhola que trabalha em paralelo com taróloga escapou à justa de ser suspensa. Maria Jesús García Pérez, que já ganhou a alcunha de "juíza pitonisa" na imprensa, dava consultas por dinheiro, o que ofende a proibição estatutária de "atividades mercantilistas" que se aplica à sua profissão. As sanções podiam ir desde a suspensão até à aposentação compulsiva.

O órgão disciplinar dos juízes optou por não castigar por causa do modo como foi obtida a prova. Um jornalista apresentou-se como cliente e gravou sem autorização uma consulta. Embora isso tenha provado que a juíza mentiu quando garantiu que quem dava consultas na realidade era o seu marido, considerou-se que a gravação era ilegal e não podia ser admitida.

Não é a primeira vez que García Pérez, atualmente colocada no Juízo de Vigilância Penitenciária número 3 em Lugo (Galiza), é objeto de uma investigação disciplinar. A primeira vez aconteceu quando estava nas Canárias e se descobriu que trabalhava como stripper à noite. Nessa altura escapou a ser sancionada - a atividade era ocasional e não afetava a sua performance no tribunal - mas não aconteceu o mesmo das vezes seguintes.

Seria castigada por demorar a libertar um arguido - tinha ido ao ginásio - e por fumar na sala de audiências, e também por desrespeitar as mulheres que denunciam violência doméstica ("há muitas mulheres, sobretudo sul-americanas, que vêm para aqui com um sorriso na boca, de orelha a orelha...", disse na altura), criticando as leis sobre esse crime.

Outras críticas - por exemplo, que ia para os julgamentos com o seu gato - não terão conduzido a sanções, mas ajudaram a criar a imagem pública de uma juíza que é, no mínimo, diferente do habitual. E aliás, ao que parece, geralmente estimada na profissão pela sua humanidade e pela qualidade jurídica.

No processo disciplinar agora em questão, García Pérez, de 55 anos, tinha dito que se jubilaria caso fosse suspensa. Os seus colegas resolveram não o fazer. Por quatro votos contra três, confirmaram a decisão de não-suspensão que já havia sido tomada em julho. A juíza vai continuar a decidir quem fica preso, quem é libertado e quem fica em liberdade condicional nos processos-crime. Tudo decisões que não exigem deitar as cartas, em princípio.