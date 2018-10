Estados Unidos. Ex-presidente da federação de ginástica detido por manipular provas do caso de abusos sexuais de Larry Nassar

O caso de Larry Nassar, o ex-médico da seleção de ginástica dos EUA preso por abusos sexuais e posse de pornografia infantil, ainda dá que falar. O ex-presidente da Federação de Ginástica dos Estados Unidos foi detido esta quarta-feira por ter alegadamente retirado documentos do centro de treinos Karolyi Ranch, que ajudariam a incriminar o médico, conta a CNN. As provas e papelada são referentes ao caso de abusos sexuais de Nassar.

A acusação refere que Steve Penny ordenou a retirada dos documentos para serem destruídos ou escondidos, com o objetivo de manipular a investigação aos crimes do ex-médico. Penny poderá estar perante uma pena de prisão até dez anos.

JEFF KOWALSKY/GETTY

Larry Nassar, de 55 anos, está a cumprir a primeira das três penas de prisão que lhe foram aplicadas. O norte-americano começou por cumprir a pena por posse de pornografia infantil, fixada em 60 anos, por se tratar de uma condenação federal. As outras duas condenações por abusos sexuais de mulheres e raparigas menores, juntas, poderão ir até aos 300 anos de cadeia. O Globo fez as contas e revela que Nassar precisaria de chegar aos 154 anos de idade para estar elegível para a liberdade condicional, que só aconteceria em 2117.

Em janeiro, num desses julgamentos, perto de 100 atletas da seleção de ginástica dos EUA relataram episódios de abusos sexuais do médico. Nassar esteve no cargo durante 20 anos. Nem sempre esteve imune a suspeitas, pois há registo de algumas denúncias por parte de pais, os mesmos que após as sentenças acusaram a Federação de Ginástica, o Comité Olímpico e a Universidade do Michigan, onde Nassar também trabalhou, de manterem a confiança no médico.

Uns dias antes de se ficar a conhecer a condenação de Nassar, o rosto mais importante da ginástica atual deu um passo em frente e partilhou a sua história nas redes sociais.

“A maioria de vocês conhece-me como uma menina feliz, alegre e enérgica, mas ultimamente sinto-me um pouco perdida e quanto mais tento calar a voz que tenho na minha cabeça mais ela grita”, escreveu Simone Biles, a atleta norte-americana que conquistou quatro medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016.

“Já não tenho medo de contar a minha história. Eu também fui uma das muitas sobreviventes que foram sexualmente abusadas por Larry Nassar. Por favor acreditem em mim quando digo que foi muito mais difícil dizer aquelas palavras em voz alta pela primeira vez do que agora metê-las em papel. Há muitas razões que me fizeram ficar relutante em partilhar a minha história, mas agora sei que não é culpa minha.”

E continuou: “Durante demasiado tempo perguntei a mim própria: ‘Fui muito ingénua? Foi culpa minha?’. Agora sei a resposta para essas questões. Não, não foi culpa minha. Não, não vou nem deveria carregar a culpa que pertence a Larry Nassar, à federação de ginástica e outros”.