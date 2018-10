EUA ameaçam impedir entrada de empresários canadianos da canábis

A autoridade alfandegária dos EUA avisou esta quarta-feira o Canadá que não vai permitir que alguém atravesse a fronteira com a intenção de “ajudar na proliferação do negócio da canábis”. O alerta surge depois de o Canadá se ter tornado o segundo país, a seguir ao Uruguai, a permitir o consumo de canábis para fins recreativos.

Apesar de alguns estados e localidades americanos permitirem o uso medicinal ou recreativo da canábis, a agência aduaneira e de proteção de fronteiras dos EUA advertiu que a droga continua a ser ilegal ao abrigo da lei federal.

“Se um canadiano vier aos EUA e não tiver nada a ver com a indústria da canábis ou a proliferação da indústria, essa pessoa será considerada autorizada [a entrar]”, disse o diretor das operações no terreno da agência, Christopher Perry, em Detroit, no estado do Michigan, perto da fronteira canadiana. No entanto, “se vier aos EUA com o interesse expresso de facilitar ou desenvolver a indústria da canábis, não será autorizada”, contrapôs.

Trocas transfronteiriças EUA-Canadá de conhecimento e tecnologia podem estar ameaçadas

As declarações representam uma nova ameaça às já extensas trocas transfronteiriças de suprimentos, tecnologia e investimento no sector da canábis. As empresas canadianas fornecem recursos e conhecimento a empresas de canábis nos oito estados americanos onde o uso recreativo é permitido e nos cerca de 30 estados onde a canábis é permitida para fins medicinais.

As ações de várias empresas canadianas de canábis são negociadas nos mercados de valores dos EUA, incluindo a maior, a Canopy Growth Corporation, que se encontra listada na Bolsa de Valores de Nova Iorque. As declarações da agência de controlo fronteiriço podem vir a impedir que os representantes dessas empresas viajem para os centros financeiros americanos em negócios, uma vez que essas deslocações poderão ser consideradas apoio à “proliferação” da canábis.

A posição da agência está, contudo, em linha com a determinação do procurador-geral dos EUA, Jeff Sessions, de aplicar a proibição federal da canábis.