Autodestruição do quadro correu mal, diz Bansky

Bansky, o misterioso artista britânico cujo quadro "Rapariga com Balão" foi retalhado por um mecanismo interno no momento em que era leilado, para choque geral do público presente na Sotheby's, diz que o evento não correu como devia. O quadro devia ter-se autodestruído totalmente e não era suposto o seu valor ter aumentado.

A explicação consta de um vídeo que o artista publicou na quarta-feira no seu site, onde se vê o que aconteceu com uma réplica da cena filmada antes: um quadro semelhante ficou inteiramente retalhado. "Em ensaios, resultou sempre", diz a legenda, ficando uma imagem da moldura vazia.

Bansky justificou o seu gesto com uma citação de Picasso: "O impulso de destruir também é um impulso criativo". Quanto a um eventual objetivo de desconstruir a lógica comercial dos leilões, não se pode dizer que tenha resultado. Passado o choque inicial, a compradora do quadro, que tinha oferecido 1,19 milhões de euros, decidiu-se mesmo por ficar com ele.

Tê-lo-á feito animada pela perspetiva de entrar para a história da arte, conforme explicou, mas também por ter constatado que o valor da obra aumentou muito devido à celebridade universal que o gesto do artista adquiriu imediatamente.