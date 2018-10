Alemanha extraditou suspeito do assassínio da jornalista búlgara Viktoria Marinova

O alegado assassino da jornalista búlgara Viktoria Marinova foi extraditado da Alemanha, anunciou esta quarta-feira o Ministério do Interior em Sófia. “As autoridades alemãs entregaram o cidadão de 21 anos de Ruse”, disse o Ministério, de acordo com a Deutsche Welle.

A jornalista de investigação, com 30 anos, foi encontrada num parque na cidade de Ruse, no nordeste da Bulgária, depois de ter sido violada, espancada e assassinada a 6 de outubro.

O suspeito do seu assassínio chama-se Severin Krasimirov e admitiu culpa parcial no crime quando foi preso na semana passada na Alemanha. Alguns dos pertences de Marinova foram encontrados na casa de Krasimirov e o ADN deste foi encontrado no corpo da jornalista.

Marinova é a terceira jornalista de investigação morta na UE em menos de um ano

Krasimirov, que fugiu para a Roménia antes de ser descoberto em Stade, no norte da Alemanha, disse estar “sob forte influência de álcool e drogas” na altura do crime. O suspeito admitiu ter entrado numa altercação verbal com Marinova, acabando por lhe dar um murro na cara e por a empurrar para uns arbustos. Ele negou tê-la roubado, violado e ter intenção de a matar.

Marinova investigava casos de corrupção oficial num país que a organização Repórteres Sem Fronteiras coloca no fim da tabela dos Estados-membros da União Europeia (UE) no seu índice anual de liberdade de imprensa. No entanto, as autoridades dizem que a sua morte não estará relacionada com o trabalho que desenvolvia.

De qualquer modo, ela é a terceira jornalista de investigação morta na UE em menos de um ano, depois de Jan Kuciak e a sua noiva terem sido assassinados na Eslováquia e de Daphne Caruana Galizia ter morrido num atentado à bomba com um carro em Malta.