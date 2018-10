Aeroporto chinês automatiza totalmente o check-in com base no reconhecimento facial

O aeroporto de Hongqiao, em Xangai, tornou-se o primeiro a utilizar tecnologia de reconhecimento facial em todo o processo que vai desde o check-in do passageiro e das bagagens até aos controlos de segurança e ao embarque. Por enquanto o sistema ainda só vale para cidadãos chineses e só uma companhia aérea o utiliza, mas é de prever que rapidamente se espalhe.

A companhia em causa, a Spring Airlines, disse que 87% dos 5017 passageiros aderiram ao sistema na segunda-feira, o dia inicial. As oito máquinas em funcionamento comparam os dados em documentos de identificação com os que recolhem diretamente no passageiro, permitindo reduzir o tempo total de check-in para menos de um minuto e meio - além de, supostamente, aumentarem a fiabilidade dos controlos.

É mais um passo no avanço da inteligência artificial na China, país que se está a afirmar como pioneiro na área. Constantemente surgem histórias na imprensa, por exemplo sobre o reconhecimento facial em estádios e ruas ou em multibancos de Macau, ou sobre fast-foods que permitem pagar unicamente com recurso a essa tecnologia.

A par com a evolução tecnológica vão as preocupações sobre o risco para os direitos humanos. A inteligência artificial tem ajudado a criar um vasto estado policial com implicações sinistras na província de Xinjiang, onde as autoridades recolhem desde impressões digitais e amostras de ADN até tipos sanguíneos e 'scans' à íris.

Uma investigadora da organização Human Rights Watch que se ocupa da China explicou: "As autoridades estão a usar a inteligência artificial e biométrica para gravar e seguir pessoas, com propósitos de controlo social. Preocupa-nos o crescente uso e integração de tecnologias de reconhecimento facial pelo país fora, pois fornece cada vez mais informação para as autoridades seguirem as pessoas".