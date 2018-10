Acusado de uso indevido de fundos, deputado francês exalta-se durante as buscas

Jean-Luc Mélenchon, ex-candidato presidencial e líder do partido de extrema-esquerda França Insubmissa, não gostou que a polícia francesa fosse fazer buscas a sua casa e à sede do seu partido no âmbito de uma investigação sobre utilização indevida de dinheiros públicos.

Gritando "Sou a República! Sou quem é um parlamentar. Saia do caminho e abra-me a porta!", gritou ao agente que se encontrava à porta do seu gabinete e tentou ainda arrombar a porta, sem resultado.

Acabou por entrar por outra porta e dirigiu-se ao procurador presente, empurrando-o, bem como a um polícia. Toda a cena foi captada em vídeo, levando a críticas sobre a falta de respeito pela lei mostrada pelo deputado.

Agora, além das questões sobre o financiamento da sua campanha e o destino que deu a fundos do parlamento europeu - é acusado de os ter empregue com fins puramente partidários em França, não em Bruxelas - vai ter de responder pelo modo como tentou impedir uma investigação legítima, se não mesmo por agressões a agentes da autoridade.

O primeiro-ministro já se pronunciou chocado com a atitude "virulenta" de Mélenchon, mas este responde que é "mediterrânico" e tende a exaltar-se, o que não significa grande coisa. Também protestou por o tratarem e ao seu partido "como se fôssemos um bando de ladrões", alegando que as investigações em curso têm natureza política.