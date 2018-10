Vírus Zika afeta mais de 80 pessoas na Índia

A Índia regista pelo menos 80 casos confirmados de infeção pelo vírus Zika, entre os quais 22 mulheres grávidas, no estado do Rajastão, desde o mês de setembro, anunciaram esta quarta-feira as autoridades locais.

O país, onde o mosquito Aedes aegypti, principal vetor de transmissão, é muito difundido, registou os primeiros casos de Zika em janeiro de 2017 no estado vizinho, Gujarat.

Em Jaipur, capital do Rajastão, 330 equipas especiais patrulham a cidade para erradicar os mosquitos com pulverizadores e fumigações.

"A sensibilização é vital no controlo das doenças que se transmitem vectorialmente. Faremos tudo para informar as pessoas", declarou o ministro da saúde, JP Nadda, num comunicado citado pela AFP.

O vírus Zika foi detetado também no estado indiano Tamil Nadu, no sul do país, em julho de 2017.

Desde a epidemia em grande escala do vírus Zika em 2015, cerca de 1,5 milhões de pessoas em mais de 70 países foram infetadas, principalmente na América do Sul.

Em alguns casos, a contaminação de mulheres grávidas resultou no nascimento de crianças com microcefalia, um défice no crescimento cerebral.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), nenhuma vacina poderá estar disponível contra esta doença antes de 2020.