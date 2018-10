Trump ordena retirada dos EUA da União Postal Universal

Donald Trump ordenou esta quarta-feira ao seu governo que comece o processo de retirada dos EUA da União Postal Universal (UPU), organismo da Organização das Nações Unidas que reúne os serviços postais de 192 países. A UPU estabelece normas para a circulação internacional de correio.

A Casa Branca argumentou que as normas da organização, criada em 1874 e com sede em Berna, na Suíça, dão vantagem a países como China e Singapura, ao permitir-lhes enviar pacotes para os EUA a um preço muito barato, o que prejudica as receitas do Serviço Postal dos EUA.

O sistema da UPU garante preços mais baixos para o envio deste tipo de correspondência a partir das economias em desenvolvimento, mas Trump considera que alguns dos países beneficiados são agora grandes potências.