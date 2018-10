Theresa May quer manter aberta a porta das negociações para o Brexit. Cimeira da UE começa esta quarta-feira

A primeira-ministra britânica Theresa May vai pedir esta quarta-feira aos líderes da União Europeia (UE) em Bruxelas que mantenham a porta aberta para a continuação das negociações sobre o Brexit. O apelo é antecipado pelo jornal inglês “The Guardian” e surge na sequência de uma reunião ministerial de duas horas e meia em que se procurou encontrar uma forma de tentar aproximar as posições de Londres e Bruxelas.

“Se nós, como Governo, nos unirmos e mantivermos firmes, conseguimos alcançar isso”, disse May na terça-feira ao seu Executivo. Vários ministros intervieram para sublinhar a importância de garantir que o acordo não separasse a Irlanda do Norte do Reino Unido, um dos pontos de maior disputa entre os dois lados das negociações.

May quer “manter a integridade da união” entre Grã-Bretanha e Irlanda do Norte

O elenco governamental apoiou o apelo da primeira-ministra para “manter a integridade da união” entre a Grã-Bretanha e a Irlanda do Norte, que May disse estar ameaçada pela versão de acordo proposta pela UE. Segundo o porta-voz da chefe do Governo, que cita a própria May, “não é possível que ela ou qualquer outro primeiro-ministro britânico assine um acordo que conduza a uma fronteira alfandegária no mar da Irlanda”.

A primeira-ministra sugeriu à UE que a totalidade do Reino Unido permanecesse na união alfandegária depois do Brexit mas Bruxelas disse que precisa de mais tempo para avaliar essa proposta.

Esta parece ser, de resto, a tónica da cimeira de dois dias que se inicia esta quarta-feira em Bruxelas. Os chefes de Estado e de Governo da UE reúnem-se numa cimeira que não deverá levar a qualquer fumo branco em relação a um acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia, marcada para 29 de março do próximo ano.