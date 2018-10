Seca desaloja mais pessoas que a guerra no Afeganistão

Cerca de 260 mil pessoas tiveram que abandonar este ano as regiões norte e oeste do Afeganistão, na sequência da seca que atinge o país. São mais pessoas do que o conflito afegão já obrigou a deslocarem-se, segundo as Nações Unidas (ONU).

A situação de seca extrema agravou a situação de desnutrição e pobreza que atinge grande parte da população desde 2014, quando aumentou a violência no país após o fim da missão da coligação internacional contra os talibãs.

Depois de um verão e de um inverno quase sem precipitação, que dificultou o cultivo de várias produções agrícolas e o acesso a água por parte das populações, as autoridades receiam a chegada da estação mais fria. Um inverno rigoroso, com temperaturas muito baixas e neve, poderá também causar mais dificuldades aos afegãos, que vivem sobretudo da agricultura de subsistência.

“É uma situação muito desafiante devido à escala do problema”, disse à BBC Qadir Assemy, do Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas (UNWFP).

Ainda esta semana, a ONU alertou que existem cerca de 3 milhões de afegãos em situação de emergência alimentar absoluta, sendo que a maioria só tem acesso a uma refeição por dia e necessita de ajuda do programa de emergência. A desnutrição deverá causar mais doenças, aumentando o grau do problema humanitário no país, segundo as Nações Unidas.

No próximo dia 20 de outubro, cerca de 30 milhões de afegãos serão chamados a votar nas eleições legislativas e regionais no país. A grave situação da agricultura é uma das principais preocupações da população.