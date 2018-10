Paquistão. Homem enforcado por violação e assassínio de Zainab Ansari, menina de seis anos

As autoridades do Paquistão enforcaram esta quarta-feira um homem condenado pela violação e assassínio de Zainab Ansari, uma menina de seis anos, em janeiro. Imran Ali, que foi preso depois de o corpo da criança ter sido encontrado no lixo, foi executado na prisão de Kot Lakhpat, na cidade de Lahore.

O pai de Zainab e outros familiares estiveram presentes durante a execução. O apelo do pai para que o enforcamento fosse público foi rejeitado pelo tribunal da cidade.

A menina desapareceu a 4 de janeiro e o seu corpo seria encontrado cinco dias depois. Segundo a polícia, houve vários assassínios semelhantes de crianças nos últimos dois anos na cidade de Kasur mas este foi um ponto de viragem. O caso provocou indignação generalizada no país, incluindo protestos contra a incompetência das forças de segurança. Duas pessoas foram mortas em confrontos.

A família de Zainab acusou a polícia de não ter tomado medidas enquanto a menina esteve desaparecida e foram familiares, e não a polícia, a conseguir acesso a imagens de videovigilância. As imagens, que mostravam a menina a ser levada por um homem, foram amplamente partilhadas nas redes sociais.

A 23 de janeiro, Imran Ali, de 24 anos, foi preso na sequência de uma análise de ADN. Em fevereiro, foi condenado à morte pela violação e assassínio de Zainab e de outras 12 menores. Os seus pedidos de recurso falharam e, no início deste mês, o Presidente do Paquistão, Arif Alvi, rejeitou um pedido de clemência.