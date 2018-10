Investigadores antecipam aumento da esperança de vida mas grande mudança nos rankings mundiais

Um estudo publicado na revista científica “The Lancet” indica que Espanha irá passar para primeiro lugar nos rankings de esperança de vida e os EUA e a China vão descer e subir algumas posições, respetivamente. Países como Portugal, Indonésia, Nigéria, Polónia, Turquia, Arábia Saudita vão sair-se bem na fotografia tirada em 2040, mas outros nem tanto. São os casos do Canadá, Noruega, Austrália, México, Taiwan e Coreia do Norte

A esperança de vida deverá aumentar em todos os países em 2040, mas os rankings vão mudar drasticamente, com a Espanha a passar para primeiro lugar e os EUA e a China a descer e a subir vários lugares na lista, respetivamente.

Segundo o estudo realizado pelo Institute for Health Metrics and Evaluation, centro de investigação na área da saúde mundial com sede na Universidade de Washington, e publicado pela revista científica “The Lancet”, Espanha, quarta nos rankings mas com uma esperança de vida que se prevê que venha a chegar aos 85,5 anos, destronará o Japão, que ocupa o primeiro lugar com uma esperança de vida de 83,7 anos e irá passar, segundo a previsão dos investigadores, para segundo lugar em 2040.

Quanto aos EUA e à China, prevê-se a seguinte mudança: os EUA cairão do 43.º lugar para o 64.º da lista, com uma esperança de vida estimada em 79,8 anos, e a China subirá da 68.ª para a 39.ª posição, antecipando os investigadores que venha a ter uma esperança de vida de 81,9 anos em 2040.

Mas os Estados Unidos não são os únicos de quem se espera um mau desempenho, sendo possível então juntá-los ao Canadá (descem do 17.º lugar para o 27.º), Noruega (do 12.º para o 20.º lugar), Austrália (do 5.º para o 10.º lugar), México do 69.º para o 87.º lugar), Taiwan (do 35.º para o 42.º lugar) e Coreia do Norte, que irá subir da 125.ª posição para a 153.ª. Do outro lado da linha estão países como a Indonésia, Nigéria, Polónia, Turquia, Arábia Saudita e Portugal, o qual subirá do 23.º para o 5.º lugar.

De 73 para perto de 78 anos em 2040

No geral, os investigadores apontam para uma subida da esperança de vida de 73,8 anos para 77,7 em 2040. Para os investigadores, o cenário mais otimista é conseguir-se chegar a uma esperança de vida de 81 anos e o cenário mais pessimista é vê-la estagnar de todo. “O futuro da saúde mental não está pré-determinado, mas os avanços ou a estagnação dependem da abordagem dos diferentes sistemas de saúde aos principais indicadores de saúde”, afirmou Kyle Foreman, um dos autores do estudo, citado pela agência noticiosa AFP.

Aquilo que mais irá influenciar a esperança de vida daqui a duas décadas é o estilo de vida que cada um leva, que poderá resultar em mais ou menos excesso de peso, hipertensão, níveis elevados de açúcar no sangue e consumo de álcool e tabaco. A poluição aparece logo de seguida como factor de risco. Na China, foi já responsável pela morte de pelo menos um milhão de pessoas, refere o estudo, segundo o qual os países mais pobres do mundo em 2018 vão continuar pobres no que respeita à esperança de vida. À exceção do Afeganistão, os trinta países que em 2040 vão ocupar os últimos lugares dos rankings, com uma esperança de vida entre os 57 e os 69 anos, localizam-se ou na África subsaariana ou são pequenos estados insulares no Pacífico.

“As desigualdades vão manter-se e num número substancial de países, demasiadas pessoas vão continuar a ganhar pouco, a ter acesso difícil à educação e a morrer prematuramente”, afirmou Christopher Murray, diretor do Institute for Health Metrics and Evaluation, defendendo que os países podem, no entanto, fazer progressos ao ajudarem os seus cidadãos a lidar com os principais fatores de riscos, sobretudo o tabaco e a má alimentação. Segundo a Organização de Saúde Mundial, o tabaco é responsável por cerca de sete milhões de mortes por ano em todo o mundo.