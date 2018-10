Eurobarómetro. Imagem da União Europeia é a mais positiva de sempre

A imagem da União Europeia (UE) está em alta entre os europeus, revela o mais recente Eurobarómetro, com um valor recorde de 68% de inquiridos a considerar que é benéfico para o seu país pertencer à Europa dos 28. Em Portugal a percentagem é ainda mais elevada: 78%.

Trata-se do maior valor registado desde 1983, sublinha o estudo de opinião, cujos dados revelam que uma grande maioria dos portugueses (72%) votaria a favor da permanência na UE num referendo semelhante ao Brexit.

Com valores ligeiramente mais baixos, os restantes europeus acompanham este sentimento português - 66% indicam que votariam também a favor de ficar.

No inquérito conduzido em setembro, “a maioria dos indicadores de apoio à UE regista uma evolução positiva, sugerindo um aumento da consciência dos benefícios de fazer parte da UE, no seguimento do referendo no Reino Unido em 2016”, sublinha a nota de divulgação do Eurobarómetro.

Comparando com dados de inquéritos anteriores, os cidadãos estão também mais satisfeitos com o funcionamento da democracia na UE (61% face a 55% em abril, em Portugal, e 49% a nível europeu).

Quanto ao Parlamento Europeu (PE), 43% dos portugueses têm uma imagem positiva da instituição, o que corresponde à quinta percentagem mais elevada na UE. Ainda assim, Portugal é “o quarto país que mais defende um papel mais interventivo do PE (64% face à média europeia de 48%)”.

Além de fazer parte da UE ser considerado “uma coisa boa” por 62% dos europeus - o valor mais alto registado nos últimos 25 anos - o Eurobarómetro revela que os europeus estão informados quanto à realização das eleições europeias. 41% sabem quando se vão realizar (em maio de 2019), o que traduz uma subida de nove pontos percentuais em seis meses.

No caso de Portugal, 63% dos inquiridos não identificaram essa data.

Na hora de escolher os temas que preferiam ver debatidos na campanha eleitoral, os europeus estão alinhados, elegendo a economia e crescimento e o combate ao desemprego jovem.

“Numa altura em que os detalhes do acordo da saída do Reino Unido estão a ser finalizados, estes dados revelam uma crescente apreciação dos benefícios de pertencer à União Europeia. No entanto, há ainda muito trabalho a fazer. É essencial continuar a cooperação e solidariedade a nível europeu para responder às preocupações dos cidadãos”, afirmou o presidente do PE, Antonio Tajani, comentando os resultados deste Eurobarómetro.