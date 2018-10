Encontrado corpo sem vida de criança desaparecida na tempestade de Maiorca

Os serviços de socorro encontraram esta quarta-feira o corpo sem vida do menino de cinco anos desaparecido na sequência da tromba de água que atingiu há uma semana a zona leste da ilha de Maiorca, no arquipélago das Baleares.

O corpo do pequeno foi localizado a cerca de 500 metros da última ponte da cidade de Sant Llorenç, noticiou hoje o jornalista da agência Efe presente no local.

A família foi imediatamente informada da descoberta do corpo do menino, que estava a ser procurado em terra e no mar de dia e de noite pelos serviços de resgate da Guarda Civil (correspondente à GNR), membros da Unidade Militar de Emergência (UME) e bombeiros de Maiorca.

Com a descoberta do corpo, sobe para 13 o número de vítimas mortais da tempestade que atingiu dois municípios no nordeste da ilha de Maiorca, com uma intensidade particular em Sant Llorenç des Cardassar.

A intempérie localizou-se numa estreita faixa de terra, o que levou ao transbordo de um riacho que atravessa a cidade de Sant Llorenc des Cardassar, cerca de 60 quilómetros a leste de Palma de Maiorca.

Segundo o Governo regional balear, chegaram a cair até 220 litros de água por metro quadrado nas zonas mais afetadas.