“É tempo de repensar a relação dos EUA com a Arábia Saudita”, escreve em artigo de opinião senador republicano

O senador do Kentucky, Rand Paul, criticou esta quarta-feira a natureza do relacionamento entre Estados Unidos e Arábia Saudita e avisou que é tempo de forçar uma mudança naquele país do Médio Oriente. O republicano escreveu, na sequência do desaparecimento do jornalista saudita Jamal Khashoggi no consulado saudita em Istambul, um artigo de opinião na página oficial da Fox News, um canal de televisão tido como próximo dos republicanos.

“É tempo de repensar a relação dos Estados Unidos com o reino saudita”, assim começou o texto Rand Paul. O senador do Kentucky contextualiza os posicionamentos de ambas as nações, sendo que os EUA treinam e equipam aquele país, que “comprou políticos e uma imagem moderada pró-americana”, diz.

“Mas essa face que apresentam não é a realidade. É tempo de usarmos o nosso poder para forçar uma mudança no reino da Arábia Saudita. Podemos começar por cortar na ajuda militar e na venda de armas para o reino.”

Rand Paul pegou depois no desaparecimento de Jamal Khashoggi, um jornalista saudita que tudo indica foi assassinado e desmembrado no consulado da Arábia Saudita na Turquia. O republicano definiu o alegado crime como “brutal e aterrorizador”. Paul diz que este acontecimento deveria ser o ponto de partida para uma mudança na relação entre os dois países, “onde, como americanos, paramos e perguntamo-nos o que temos sustentado e apoiado”.

Rand Paul revela ainda que, de acordo com um relatório das Nações Unidas, registaram-se 3000 casos de tortura entre 2009 e 2015. “É um facto que o reino da Arábia Saudita é o maior promotor de islamismo radical no planeta e nenhum outro país está perto.” Segundo este republicano, novamente suportado por um relatório da ONU publicado na quinta-feira passada, “20% dos civis mortos pela coligação saudita na guerra são crianças”.

O senador do Kentucky censura as detenções em massa, sem prazo de validade, a tortura e a ausência do cumprimento das leis. “Os sauditas precisam da nossa ajuda e armas. E devemo-nos certificar que esta necessidade provoca uma mudança no seu comportamento. (...) Não é suficiente falar duro e depois dar-lhes o que os sauditas querem. Temos de os forçar a reais reformas, internamente e externamente.”