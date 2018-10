Caso Khashoggi. “Aqui vamos nós de novo com o ‘culpado até prova em contrário’”, diz Trump

O Presidente dos EUA, Donald Trump, deu esta terça-feira o benefício da dúvida à Arábia Saudita no caso do desaparecimento do jornalista Jamal Khashoggi. “Penso que primeiro temos de descobrir o que aconteceu. Aqui vamos nós de novo com o ‘culpado até prova em contrário’. Não gosto disso”, disse numa entrevista à Associated Press (AP).

Antes, Trump escrevera no Twitter que o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, negou saber o que se passou no consulado saudita em Istambul, onde Khashoggi desapareceu há duas semanas depois de ter ido buscar os documentos necessários para o casamento com a sua noiva turca.

As autoridades turcas afirmaram acreditar que o jornalista saudita foi assassinado e o seu corpo retirado do local, algo que os sauditas negaram veementemente. Khashoggi vivia nos EUA e escrevia artigos de opinião no jornal “The Washington Post”, criticando o Governo saudita e pedindo reformas.

“Acabei de falar com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita que nega totalmente qualquer conhecimento do que aconteceu no seu consulado turco. Ele estava com o secretário de Estado Mike Pompeo durante a chamada e disse-me que já tinha começado – e iria rapidamente expandir – uma investigação total e completa sobre o assunto. As respostas chegarão em breve”, escreveu Trump no Twitter.

Diretora do FMI engrossa lista de cancelamentos para conferência “Davos do deserto”

Sinalizando desconforto com o caso, meios de comunicação internacionais e mulheres e homens de negócios têm cancelado a sua presença na conferência de investimento, conhecida como “Davos do deserto”, que decorre na próxima semana na Arábia Saudita. A diretora do Fundo Monetário Internacional, Christine Lagarde, e o diretor executivo da Bolsa de Valores de Londres, David Schwimmer, juntaram-se a uma lista de cancelamentos que já conta com os CEO do JP Morgan, HSBC, Credit Suisse e BNP Paribas, entre outros.

A marcar presença estará o secretário norte-americano do Tesouro, Steven Mnuchin, a menos que as conclusões da investigação sobre o desaparecimento de Khashoggi obriguem a uma alteração de planos, revelou Trump na entrevista à AP. A Arábia Saudita já avisou que irá retaliar contra qualquer pressão ou sanções económicas, enquanto Trump indicou que as vendas de armas ao reino não seriam interrompidas porque a medida custaria muito dinheiro e muitos empregos aos EUA.

Algumas partes do consulado foram pintadas, diz Erdogan

Na segunda-feira, a CNN e o jornal “The New York Times” noticiaram que a Arábia Saudita se preparava para reconhecer que o jornalista foi morto durante um interrogatório que correu mal. No mesmo dia, Trump especulou que atiradores por conta própria estariam por detrás do desaparecimento.

Por sua vez, o Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, afirmou que algumas partes do consulado saudita em Istambul tinham sido pintadas desde o desaparecimento do jornalista. “A investigação está a examinar muitas coisas, como materiais tóxicos e aqueles materiais que foram removidos pela pintura”, disse.