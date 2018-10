Brexit. Jantar rápido sem acordo à vista

O jantar acabou cedo e foi um dos mais rápidos dos últimos tempos. Sem nada para decidir, os 27 começaram a deixar o edifício do Conselho Europeu, em Bruxelas, às dez e meia de noite, defraudando também quem esperava por novidades de um eventual encontro extraordinário no próximo mês, para fechar o acordo do Brexit.

"Por enquanto, os 27 não têm planos para uma Cimeira Extraordinária em novembro", adianta fonte do Conselho Europeu. A falta de progressos é tal, e a posições têm estado tão extremadas, que ninguém se quer comprometer com datas. Ainda assim, a mesma fonte dá conta de que "os líderes estão dispostos a reunir-se, se e quando houver progressos significativos".

"Da minha parte, considero que há urgência em encontrar um acordo", afirmou o Presidente francês, Emmanuel Macron, à entrada para o encontro, em que os líderes ouviram também Theresa May. A primeira-ministra britânica falou durante meia hora e fez o ponto de situação das dificuldades negociais que também enfrenta em casa.

Theresa May tenta manter o otimismo

Pressionada em Londres e em Bruxelas, Theresa May tenta manter o otimismo e repete a mensagem: "acredito que todas as partes querem chegar a acordo e se trabalharmos de forma intensa e estreita conseguiremos chegar a acordo.

Fechar o "deal" em outubro é missão impossível. Resta-lhe aproveitar o tempo extra para voltar às negociações. Em cima da mesa pode vir a estar um prolongamento do período de transição pós Brexit. Em vez de ficar no mercado único até final de 2020, o Reino Unido ficaria ainda mais um ano, até final de 2021. Já não seria um estado-membro, nem participaria nas decisões europeias, mas poderia beneficiar da livre circulação de bens, pessoas, serviços e capitais.

A equipa de negociações liderada por Michel Barnier parece estar disposta a discutir essa opção. Mas é preciso também que o Reino Unido aceite o chamado "backstop", uma solução de último recurso que garanta que, no futuro, não haja uma fronteira física entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda.

Irlandas: uma pedra no sapato

A questão das Irlandas é a pedra no sapato das negociações. Mais de 80% do acordo está fechado, mas sem este problema resolvido fica tudo sem efeito. E esta quarta-feira, os Vinte e Sete voltaram a dizer ao negociador-chefe que "continue os esforços para um acordo", mas sempre sem pisar as linhas vermelhas estabelecidas.

Michel Barnier, que passou os últimos meses a avisar para o contrarrelógio, pede agora tempo e calma. "Precisamos de tempo, precisamos de muito mais tempo", disse em Bruxelas, antes de falar aos líderes. "Vamos continuar a trabalhar nas próximas semanas com calma e paciência", desabafou.

A meio ano da saída dos britânicos da UE, os líderes mantêm os esforços para não deitar a toalha ao chão. Chegar a um acordo continua a ser a melhor opção, mas o cenário inverso não está excluído e foi abordado na reunião a 27. Em paralelo às negociações do Brexit, a Comissão Europeia continua a trabalhar num plano B, que proteja a UE caso se confirme o pior dos cenário.

Esta quinta-feira, os líderes europeus vão voltar a reunir-se em Bruxelas para discutir as migrações e a Reforma da Zona Euro. O debate sobre o futuro da União Económica e Monetária será feito só a 27, sem Theresa May, e com a presença do Presidente do Eurogrupo, Mário Centeno.