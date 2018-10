Bomba numa escola da Crimeia provoca 10 mortos e dezenas de feridos

Uma explosão num colégio politécnico na cidade de Kerch, no extremo leste da península da Crimeia terá feito 10 mortos e um número ainda indeterminado de feridos. O acidente poderá ter sido causado por uma bomba, de acordo com as forças antiterroristas da Crimeia

A explosão de uma bomba num colégio politécnico na cidade de Kerch, na península da Crimeia, fez pelo menos dez mortos e terá ferido 50 pessoas, segundo informação avançada pela agência de notícias russa RIA Novosti. Jornais locais, citados pelo “Independent” e pelo “Washington Post” estão a avançar que "um ataque terrorista é uma das possibilidades", o que está a ser investigado pela polícia, disse Dmitry Peskov, um dos porta-vozes do Kremlin. A explosão parece ter tido origem na zona da cantina e por isso é que as primeiras notícias davam conta de uma fuga de gás como origem da explosão. Mas, mais tarde, os jornais locais começaram a recolher testemunhos no local e confirmaram junto da polícia que um engenho explosivo tinha de facto sido encontrado junto da zona de alimentação da escola. Há relatos de tiros e de que homens armados e vestidos como militares tenham estado na escola uns momentos antes da explosão mas as autoridades ainda não confirmaram estas últimas informações. Imagens da televisão local mostram a confusão perto desta escola. Kerch fica no extremo leste da península que os russos tomaram à Ucrânia em 2014. É aqui que começa a ponte que liga a Crimeia à Rússia. (em desenvolvimento)