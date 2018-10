Banco Mundial. Quase 50% da população mundial vive com 4,8 euros por dia

O mundo está em constante evolução e tem inventado ferramentas que dão resposta a muitos dos desafios diários, mas um, que até parece eterno, continua a ser difícil de combater: a distribuição de riqueza ainda é uma ilusão. Quase metade da população mundial vive com 4,8 euros por dia (ou seja, 144 euros por mês).

Ainda assim, a parcela mais problemática das pessoas a viver na pobreza, com 1,65 euros por dia, está a descer. Estes são alguns dos números que fazem parte do relatório semestral do Banco Mundial, publicado esta quarta-feira, conta a Phys.

Algumas conclusões não são diferentes do que tem sido publicado ao longo dos anos: o número de pobres é “inaceitavelmente alto” e a riqueza e o crescimento económico registado não estão distribuídos de forma justa. Segundo o Banco Mundial, entre 2013 e 2015, 68 milhões de pessoas saíram da pobreza.

No segmento de pessoas que vivem com os tais 4,8 euros por dia, o mundo observou algumas mudanças positivas entre 1990 e 2015, com o recuo de 67 para 46%. A região mais dramática continua a ser a África Subsaariana: 84,5% das pessoas vivem com menos de 4,8 euros por dia.

Esta quarta-feira foram publicados os dados do Eurostat de 2017, onde é detalhado que, em 26 Estados europeus, Portugal ocupa o 11.º lugar na lista dos países com maior percentagem da população em risco de pobreza e exclusão social. Segundo os mesmos dados, cerca de um quarto da população portuguesa (23,3%) está “em risco de pobreza ou exclusão”, revela o “Público” esta quarta-feira. Celebra-se esta quarta-feira o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza.

Um outro estudo elaborado por várias universidades portuguesas, publicado em julho de 2017, demonstrou que o limiar da pobreza em Portugal está subestimado. E mostrou outra coisa: para ter uma vida digna, um indivíduo em idade ativa (18-64 anos) precisa, pelo menos, de 783 euros. Esse valor dividido por 30 dias dá 26 euros, uma quantia muito distante daquela com que vive metade da população mundial.

Na União Europeia a percentagem média de pessoas em risco de pobreza é de 22,5%. O topo da lista é ocupado pela Bulgária, Grécia e Roménia; estes três países têm taxas de risco superiores a 34%