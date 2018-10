Voto a favor de moção racista foi “erro administrativo”, diz representante do governo australiano

A moção a defender que “é okay ser branco” foi proposta por um partido anti-emigrante e quase passou no senado

Segunda-feira foi notícia internacional que uma moção que defendia o orgulho de ser branco quase passou no senado australiano. Dado que a frase "é okay ser branco" anda associada a grupos que defendem a supremacia branca, entre eles o Ku Klux Klan, o facto de a moção ter tido os votos favoráveis de representantes dos partidos no governo gerou perplexidade e indignação.

Terça-feira, o líder do governo no senado apareceu a explicar que tudo não passou de um erro administrativo. "Quando a moção foi inicialmente apresentada em setembro e nós considerámos a nossa posição", explicou Mathias Cormann, decidimos opor-nos e fazer uma declaração em palavras nossas afirmando que, enquanto governo, deplorávamos racismo de qualquer tipo mas não apoiávamos a moção".

A explicação alude à referência ao suposto racismo anti-branco que a proponente da moção, Pauline Hanson (do partido Uma Nação, anti-emigrante), usou como justificação para a apresentar. Porém, segundo Cormann, as coisas não correram como previsto. "Ontem, como resultado de uma falha no processo administrativo, os senadores do governo na câmara acabaram, sob indicação, por votar a favor da moção".

A explicação parece ter deixado muitos observadores perplexos. As conotações racistas da moção eram claras, e foram expressamente notadas pelos partidos que se lhe opuseram e conseguiram derrotá-la, entre eles os Verdes. Como puderam os senadores do governo, ou quem lhes dá indicação de voto, não se ter apercebido?

Cormann assumiu a responsabilidade por um erro que descreveu como "lamentável" e sugeriu que pode ter sido uma distração. "Tínhamos decidido opor-nos à moção. Não foi votada em setembro, regressou ontem e passou desapercebida. Não devia".