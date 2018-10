Trump ameaça avançar com ações judiciais contra Stormy Daniels, a quem chamou “cara de cavalo”

O Presidente norte-americano Donald Trump ameaçou avançar com mais ações legais contra Stormy Daniels, a atriz pornográfica que disse ter mantido uma relação extraconjugal em 2006 com o atual presidente e a que Trump se referiu, também esta terça-feira, como “cara de cavalo”. Daniels defendeu-se apelidando o Presidente de “minúsculo”, referindo-se provavelmente ao seu órgão genital, que já descrevera da mesma forma numa sua autobiografia. Já o seu advogado, Michael Avenatti, acusou Trump de ser “misógino” e “um embaraço para os EUA”.

Nisto consistiu a última troca de palavras via Twitter entre o Presidente dos EUA e Stormy Daniels, depois de na segunda-feira um juiz federal ter rejeitado o processo em que Daniels acusava Donald Trump de a ter difamado. Depois de ser acusada pelo Presidente de ter feito um retrato-robô falso do homem que a terá ameaçado em 2011 para que não falasse sobre o caso, a atriz decidiu, em abril, avançar com um processo por difamação contra Trump. Segundo Daniels, este homem tê-la-á intercetado num parque de estacionamento e dito: “Esqueça a história”. Terá olhado depois para a filha menor da atriz, que estava ao seu lado, e afirmado: “Que menina bonita, era uma pena se acontecesse alguma coisa à mãe dela”.

Mesmo perante tais declarações, o tribunal da Califórnia deu razão a Trump e ao seu argumento de que é livre de expressar as suas opiniões. “O tribunal concorda com o argumento de Trump porque o tweet em causa constitui uma ‘hipérbole retórica’ normalmente associada à política e discurso público nos EUA. A primeira emenda protege este tipo de afirmação retórica”, declarou o juiz James Otero, citado pelo “New York Times”.

Trump ficou satisfeito com a decisão e fê-lo saber no referido tweet publicado esta terça-feira em que ataca a atriz dizendo que esta tem “cara de cavalo”. “O juiz federal declarou a vitória de Trump em prejuízo de Stormy Daniels. É ótimo, porque agora posso fazê-la pagar pelo que disse, e ao seu advogado de terceira categoria, no Estado do Texas”. A referência ao Texas advém do facto de Daniels viver perto de Dallas e de Trump querer, conforme disse numa entrevista esta terça-feira à “Fox News”, ser compensado por despesas jurídicas com base na lei daquele estado norte-americano, onde as despesas dessa natureza “são interessantes e abundantes”.

O advogado da atriz, por sua vez, considerou o tweet em que Trump considera falsas as alegações de Stormy Daniels como um ataque à credibilidade da sua cliente e afirmou que esta deveria ser compensada pelos “danos à sua reputação, danos emocionais, exposição ao ridículo e vergonha”. Também afirmou que vão recorrer da decisão. “Há algo de muito substancial no facto de Trump depender da primeira emenda para justificar a difamação de uma mulher.” Se nada mudar, a atriz terá de cobrir os custos com os vários advogados de Donald Trump. Não se sabe qual a quantia a pagar, mas suspeita-se que seja elevada.