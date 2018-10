Remodelação governamental em França: Interior, Cultura, Agricultura e Coesão Territorial têm novos ministros

Gérard Collomb demitiu-se há duas semanas do Ministério francês do Interior e só agora foi encontrado um substituto para o cargo. Ao nível de ministros, a dança de cadeiras é esta: No Interior, sai Collomb e entra Christophe Castaner. Na Cultura, sai Françoise Nyssen e entra Franck Riester. Na Agricultura, sai Stéphane Travert e entra Didier Guillaume. E na Coesão Territorial, sai Jacques Mézard e entra Jacqueline Gourault.

Atrelada a esta mudança no Executivo, Macron optou por fazer uma remodelação governamental que inclui as secretarias de Estado dos ministros que abandonam o Executivo de Édouard Philippe.

O novo ministro do Interior, Christophe Castaner, era até agora secretário de Estado para as relações com o Parlamento e atual presidente do partido de Emmanuel Macron, A República em Marcha! O chefe da Direção Geral de Segurança Interna, Laurent Nuñez, será o seu secretário de Estado.

Polémica imobiliária afasta ministra da Cultura

Enfraquecida por uma controvérsia imobiliária, Françoise Nyssen é substituída na Cultura por Franck Riester, deputado do partido de centro-direita Agir. Dado como remodelável nas últimas semanas, o ministro da Agricultura, Stéphane Travert , é substituído por Didier Guillaume, ex-líder dos senadores socialistas. E na pasta da Coesão Territorial, sai Jacques Mézard e entra Jacqueline Gourault, senadora e antiga vice-presidente do Senado, tendo sido também o braço direito de Collomb no Interior.

O presidente do grupo Movimento Democrático na Assembleia Nacional, Marc Fesneau, sucede a Castaner na tutela das relações com o Parlamento, que passam a ter estatuto ministerial. O ministro da Educação, Jean-Michel Blanquer, fica com poderes reforçados, passando a incluir um secretário de Estado para a Juventude e Implementação do Serviço Nacional Universal – o deputado do partido presidencial Gabriel Attal.