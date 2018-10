Pena de prisão para a francesa que fingiu ser vítima de terrorismo para receber 20 mil euros

O seu próprio advogado elogiou a moderação e sensatez da pena de seis meses a que ela foi condenada

Uma francesa que se fez passar por vítima dos atentados terroristas de 2015 para receber 20 mil euros de indemnização foi condenada a cadeia efetiva num tribunal de Paris. Alexandra Damien, de 33 anos, deverá cumprir seis meses por perjúrio e fraude, com mais 18 meses de pena suspensa por outros crimes.

Os ataques em novembro de 2015 atingiram vários locais públicos, desde uma sala de espetáculos e um estádio até estabelecimentos de restauração. Damien tinha pensado visitar alguns deles nessa noite, mas mudou de ideias. Isso não a impediu mais tarde de publicar fotografias de si mesma com uma alegada ferida de kalashnikov.

Damien recebeu ainda dinheiro da Associação Francesa de Vítimas do Terrorismo para pagar sessões de terapia. No tribunal chorou, mas o seu advogado acabou por se mostrar satisfeito com a sentença, à qual chamou uma "decisão equilibrada, moderada". E resumiu: "A justiça mostra que pode ser inteligente".