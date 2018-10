Nigéria. Boko Haram matou trabalhadora humanitária que tinha como refém há mais de meio ano

Militantes do Boko Haram mataram esta segunda-feira uma trabalhadora humanitária nigeriana que mantinham como refém desde março. O grupo jiadista tem outra enfermeira como refém e uma estudante de 15 anos.

O ministro nigeriano da Informação e da Cultura, Alhaji Lai Mohammed, disse que o Governo está “profundamente consternado” com a notícia do assassínio mas acrescentou que “manterá as negociações abertas e continuará a trabalhar para libertar as mulheres inocentes que permanecem sob custódia dos seus sequestradores”.

No último domingo, o Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV) fez um apelo para que as vidas destas três mulheres fossem poupadas.

Duas reféns executadas em menos de um mês

As enfermeiras Hauwa Mohammed Liman e Alice Loksha foram sequestradas em março, juntamente com a parteira Saifura Hussaini Ahmed Khorsa. As três profissionais de saúde estavam a trabalhar na cidade de Rann com o CICV. Khorsa foi morta no mês passado e a fação que a detinha como refém ameaçou matar outra mulher na segunda-feira.

Uma porta-voz do CICV disse à agência Reuters que, apesar dos “relatos devastadores de que Hauwa foi executada”, a organização não estava em condições de confirmar se era verdade. Segundo relatos da imprensa local, Hauwa foi obrigada a ajoelhar-se com as mãos amarradas e, em seguida, o Boko Haram disparou sobre ela a curta distância.

A estudante de 15 anos que continua como refém, faz parte de um grupo de 110 meninas sequestradas numa escola de Dapchi, em fevereiro último. A maioria já foi libertada mas esta menina, que recusa converter-se ao islamismo, permanece em cativeiro.