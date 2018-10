Moscovo nega que Sentsov esteja nos cuidados intensivos após greve de fome

A Rússia negou nesta terça-feira que o cineasta ucraniano Oleg Sentsov, preso no país, tenha dado entrada numa unidade de cuidados intensivos por uma drástica deterioração da sua saúde, depois de uma greve de fome que mantinha desde maio. A prima de Oleg Sentsov, Natalia Kaplam, disse em entrevista ao Canal 24 ucraniano que o realizador teve de ser internado nos cuidados intensivos, devido a danos irreversíveis para a sua saúde que sofreu durante o protesto.

Já o advogado do cineasta, Dmitri Dinze, indicou que até ao momento não tinha dados sobre a hospitalização do seu cliente. "Devido à difusão nos meios de comunicação de informações sobre a deterioração da saúde do detido Oleg Sentsov, comunicamos que esses dados não correspondem à realidade", refere o Serviço Penitenciário Federal russo em comunicado.

Segundo o documento, o estado de saúde de Sentsov é "satisfatório" e o cineasta está na unidade de saúde da prisão onde cumpre pena e "não precisa ser transferido para os cuidados intensivos". Acrescentou ainda que o cineasta está sob a supervisão de especialistas médicos e que estão a ser cumpridas todas as recomendações sobre alimentação e tratamento.

Oleg Sentsov, condenado em 2015 a 20 anos de prisão por supostas atividades terroristas na Crimeia, começou a receber alimentos a 05 de outubro, depois de parar a greve de fome que manteve durante 145 dias.

O cineasta, que estava disposto a ir até o fim se não fossem libertados todos os presos políticos ucranianos em território russo, anunciou o fim do protesto com o argumento de que se estavam a preparar para o alimentar à força.

Na semana passada, o cineasta, que começou a escrever um roteiro sobre a sua vida na prisão, foi nomeado para o Prémio Sakharov de Direitos Humanos, atribuído pelo Parlamento Europeu.