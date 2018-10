Juiz rejeita ação de difamação de atriz Stormy Daniels contra Trump

Um juiz dos EUA rejeitou esta segunda-feira a ação de difamação da estrela de filmes para adultos Stormy Daniels contra o Presidente Donald Trump. Daniels, cujo nome verdadeiro é Stephanie Clifford, afirma que teve um encontro sexual com Trump em 2006.

A atriz avançou com a ação depois de o Presidente escrever no Twitter que ela inventara uma história sobre uma alegada ameaça que teria sofrido para não falar do caso. Contudo, o juiz determinou que o tweet estava protegido pela Primeira Emenda da Constituição dos EUA, que garante a liberdade de expressão.

Stormy Daniels foi condenada a pagar despesas judiciais do Presidente, embora o montante ainda não tenha sido determinado. O advogado já disse que a sua cliente iria recorrer da decisão judicial.

Ação por causa de alegado dinheiro de campanha ainda decorre

Trump sempre negou qualquer encontro com a atriz. Numa entrevista à CBS News, Stormy Daniels revelou em março que um estranho se aproximou dela, enquanto estava com a sua filha pequena, e a ameaçou.

A decisão desta segunda-feira não afeta um outro processo, que a atriz apresentou contra o Presidente; em causa está uma verba que ela afirma que Michael Cohen, então advogado de Trump, lhe pagou para ficar calada sobre o alegado caso que manteve com Trump.

Em agosto, Cohen confessou-se culpado de ter violado as leis de financiamento de campanha durante as eleições de 2016, por ter pago a duas mulheres que afirmaram ter tido relações sexuais com Trump. O advogado disse que fez os pagamento a pedido do então candidato presidencial.