Girona. Quando ovelhas e cabras trabalham para os bombeiros ficarem de folga

As histórias dramáticas dos incêndios, as vidas que levaram e os hectares de terra que fizeram fumegar, ainda moram quentes no pensamento dos portugueses. Nos últimos tempos têm sido registados fogos de grande dimensão, nomeadamente em Portugal, Grécia, Suécia e até nos Estados Unidos, com o exemplo recente da Califórnia.

Se por cá as autoridades tentam combater as queimadas e obrigar à limpeza dos matos, em Girona, na Catalunha, os pastores são os mensageiros da mudança, levando cabras e ovelhas para os terrenos para comerem o que é combustível florestal e alimenta as chamas, conta a BBC. Trata-se do Fire Flocks, um projeto que junta pastores, bombeiros, talhos e uma fundação.

“Elas comem o que é combustível para os fogos. Comem o que é fresco, seja nas ervas, folhas, árvores jovens ou arbustos”, conta à TV britânica Sergi Nuss, o responsável pelo Fire Flocks. Ao consumirem vegetação, explica o catalão, interrompem a rota do fogo, como se houvesse quebras no trajeto a seguir das chamas, seja na horizontal ou vertical, quando sobem à cúpula das árvores. Quando um fogo cresce demasiado, temos observado, é praticamente imparável.

Há uma condição para o Fire Flocks resultar, conta esta reportagem da BBC: os pastores têm de ser auto-suficientes. Para tal, foi criada uma campanha que promove os produtos destes pastores nos talhos, nomeadamente com produtos de cabra, para que tenham mais saída, para aquela missão no terreno não ter de conhecer um ponto final.

Em 2017, arderam em Portugal quase 550 mil hectares, de acordo com o Pordata. O incêndio de Monchique, no Algarve, entre 3 e 10 de agosto, foi o maior da Europa: arderam 27.635 hectares.