Furacão Michael. Restabelecimento de comunicações ajudou equipas de resgate a encontrar mais sobreviventes

O restabelecimento das comunicações ajudou as equipas de socorros a resgatar mais sobreviventes do furacão Michael, na cidade de Mexico Beach, na Flórida. O número de pessoas desaparecidas caiu assim para três naquela que foi uma das áreas mais atingidas pelo furacão.

A informação foi dada à Reuters pelo vereador da cidade, Rex Putnal. O Presidente da Câmara da referida cidade foi encontrado morto na segunda-feira da semana passada. O restabelecimento dos serviços telefónicos, assim como a instalação de casas de banho portáteis, trouxe algum ânimo à população da região de Panhandle, onde se localiza Mexico Beach, diz a Reuters, que tem repórteres no local a acompanhar a situação. As buscas foram efetuadas pela CrowSource, uma ONG formada por socorristas voluntários, que usou cães para tentar encontrar copos debaixo dos escombros dos edifícios caídos.

O mais recente balanço de vítimas do furacão que atingiu o país na quarta-feira da semana passada como uma das mais fortes tempestades já registadas no território continental dos Estados Unidos, aponta para 19 mortos em quatro Estado norte-americanos.

Mais de 20 mil pessoas continuam sem acesso a eletricidade na região sudeste dos EUA e os habitantes de cidades como Port St. Joe, na Flórida, estão a fazer fogos para poder cozinhar ou a usar grelhadores de churrasqueira para o mesmo efeito. Na terça- feira, pelo menos 80% dos residentes de três áreas rurais de condados em Panhandle, continuavam sem acesso a eletricidade. As autoridades já avisaram que poderá demorar semanas até a situação normalizar. Um número incontável de residentes de áreas rurais estiveram vários dias sem luz, água canalizada e saneamento enquanto esperavam pela ajuda das equipas responsáveis.

Alguns chegaram mesmo a guardar os bens que conseguiram recuperar depois do furacão e a acampar. “Estou aqui para tentar manter-me longe de ladrões, para salvar o que consegui salvar. Isto é tudo o que temos agora”, dizia Bernard Sutton, residente de 64 anos, à agência Reuters. “Toda a gente precisa de ajuda. Está tudo devastado aqui. Fomos varridos do mapa”, dizia por sua vez Gabriel Schaw, habitante de Fountain, na Flórida, à mesma agência noticiosa. O governo estatal tem estado a distribuir gelo, água e milhões de refeições já preparadas.

Os prejuízos do furacão foram estimados entre 6 mil milhões de dólares e dez mil milhões de dólares (cerca de cinco mil milhões de euros e cerca de oito mil milhões de euros, respetivamente). O fornecimento de água já foi restabelecido em Panama City, na Flórida, mas vários funcionários de Bay County, no mesmo estado norte-americano, alertaram a população para os perigos de ingerir água neste momento.

O casal Trump visitou as zonas mais afetadas pelo Michael na segunda-feira. Distribuíram garrafas de água num centro de ajuda in Lynn Haver, cidade com cerca de 18,500 residentes perto de Panama City, no noroeste da Flórida. “É muito duro para mim ver isto, observar esta devastação total”, disse Trump, antes de viajar para a vizinha Geórgia para avaliar os estragos causados ali pelo furacão.