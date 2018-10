Fonte das autoridades turcas diz que corpo de jornalista saudita “foi cortado aos pedaços”

O corpo de Jamal Khashoggi, o jornalista saudita desaparecido desde dia 2 de outubro, foi "cortado em pedaços" e só depois retirado do consulado da Arábia Saudita em Istambul, disse uma fonte das autoridades turcas à CNN. Esta informação chega depois de os sauditas terem autorizado a polícia turca a analisar o consulado por mais de nove horas na segunda-feira à noite.

Depois de recolhidas várias provas, uma fonte também das autoridades turcas disse à agência Associated Press que havia "várias provas" consistentes com a tese de assassinato dentro do consulado.

O Presidente turco Recep Tayyip Erdogan disse, também esta terça-feira, que os inspetores estavam particularmente atentos a "materiais tóxicos" e ao facto de que a sua utilização poderia ter sido dissimulada pelo uso de tinta.