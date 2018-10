Trump acusa cientistas que defendem a tese das alterações climáticas de terem uma “agenda política”

O Presidente dos EUA, Donald Trump, acusou este domingo os cientistas que defendem a tese das alterações climáticas de terem uma “agenda política”, lançando dúvidas sobre se os humanos são responsáveis pelo aumentos das temperaturas na Terra. Mas Trump também disse que já não acredita que as alterações climáticas sejam uma farsa.

As declarações foram feitas durante o programa “60 Minutos”, da CBS, menos de uma semana depois de os cientistas do clima terem emitido um novo e inquietante alerta sobre a subida das temperaturas no planeta. “Não acho que seja uma farsa. Acho que provavelmente há uma diferença”, referiu, retratando-se de declarações feitas em 2016 durante a campanha eleitoral.

“Não sei se são provocadas pelo homem. Vou dizer isto: eu não quero dar triliões e triliões de dólares, não quero perder milhões e milhões de empregos. Não quero ser colocado em desvantagem”, disse, acrescentando, ainda que sem revelar como, que as temperaturas “poderiam muito bem voltar a baixar”.

“Mudanças rápidas, de longo alcance e sem precedentes”, alertam cientistas

Na semana passada, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, na sigla em inglês), o principal órgão internacional que avalia o fenómeno, preveniu que o mundo estava a caminhar para um aumento da temperatura de 3º C. Os cientistas defendem que as flutuações naturais de temperatura estão a ser agravadas pela atividade humana.

Segundo o relatório divulgado, a ação do ser humano causou aproximadamente 1ºC de aquecimento global acima dos níveis pré-industriais, alertando que manter a meta de 1,5ºC acima dos níveis pré-industriais significará “mudanças rápidas, de longo alcance e sem precedentes em todos os aspetos da sociedade”.

As alterações climáticas foram apenas um dos assuntos abordados durante a entrevista. Trump também disse que “na véspera” de assumir funções como Presidente, os EUA estavam à beira de “entrar em guerra com a Coreia do Norte” e que o Presidente russo, Vladimir Putin, está “provavelmente” envolvido em assassínios.