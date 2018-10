Mais de cem ataques químicos na Síria desde que o regime autorizou que o seu arsenal químico (conhecido) fosse destruído

De 2013 a 2018 a população síria sofreu mais de cem ataques com armas químicas, um número dezenas de vezes superior ao anteriormente conhecido. A BBC, em coordenação com o seu ramo árabe, conseguiu encontrar provas que demonstram a existência de pelo menos 106 ataques químicos em solo sírio desde setembro de 2013, quando o Presidente sírio Bashar al-Assad ratificou a Convenção Internacional de Redução de Armas Químicas (CWC) e concordou em destruir este tipo de armas.

Desde 2014, a Organização Mundial para a Proibição das Armas Químicas (OPCW) e a operação conjunta entre este organismo e especialistas da ONU (OPCW-UN) registaram pelo menos 37 incidentes relacionados com uso de armas químicas na Síri,a entre setembro de 2013 e abril de 2018. Já a Comissão Internacional de Inquérito do Conselho das Nações Unidas para os Direitos Humanos conseguiu concluir que armas químicas foram usadas em 18 outros casos.

A BBC, por seu lado, analisou 164 relatos de alegados ataques com armas químicas e concluiu que 106 desses relatos são consistentes com este tipo de armas, cujo uso é totalmente proibido à luz da Lei Internacional, independentemente da “validade” do alvo ou de qualquer que seja a situação numa guerra a determinado momento. Os efeitos deste tipo de gases sobre uma população são extremamente violentos - desde bloqueio respiratório a hemorragias internas, cegueira ou queimaduras graves e imediatas -, matam de forma indiscriminada e é impossível escapar à sua exposição.

“A utilização de armas químicas conseguiu dar às forças do Governo avanços territoriais suficientes para que os riscos de as usarem sejam considerados justificados. Continuam a ser usadas repetidamente por isso, claramente, os ganhos são maiores que os riscos”, disse à reportagem da BBC Julian Tangaere, ex-diretor da missão da OPCW na Síria.



A Síria ratificou o CWC um mês depois de um ataque com gás sarin a um dos subúrbios de Damasco - Ghouta Oriental - ter causado uma enorme onda de crítica e revolta e feito centenas de mortos. Aí como em outros momentos, a comunidade internacional apontou o dedo a Bashar al-Assad mas este sempre negou estar na posse de um “stock” de armas químicas, culpando antes a oposição que teria tido acesso às mesmas depois de ocuparem algumas cidades onde existiriam os ditos armazéns.

O gás sarin é 20 vezes mais letal que o cianeto e tal como todos os químicos do seu tipo, causa o caos em todos os músculos do corpo humano, que começam a funcionar por espasmos e depois deixam de funcionar de todo. Se houver suficiente gás sarin no ar um ser humano pode morrer em menos de cinco minutos.

Foi nessa altura que os Estados Unidos ameaçaram atacar a Síria pela primeira vez, o que acabou por só acontecer em abril de 2018, depois de um dos mais mortíferos ataques, de que falaremos mais à frente. A Rússia, aliada de al-Assad na guerra, conseguiu convencer o regime a assinar o tratado de eliminação do arsenal químico. Só que, apesar da destruição de 1300 toneladas deste material, os ataques continuaram, de tal forma frequentes que a BBC fala de um “padrão de repetição” do uso destas armas.

“O uso destas armas é de uma grande crueldade. Além de terem efeitos profundamente devastadores, são uma arma banida quase há cem anos”, disse à BBC Karen Pierce, a representante dos Estados Unidos nas Nações Unidas. Como sabemos, porém, também os Estados Unidos a usaram no Vietname, por exemplo, com efeitos que ainda hoje são sentidos em várias modificações genéticas e doenças degenerativas.

Onde se registaram mais ataques? E mortes?

Os números da BBC mostram que quase metade dos 106 incidentes comprovados aconteceram em Hama e Idlib, sendo esta última província a única que ainda está sob controlo de membros da oposição. Aleppo e Ghouta Oriental também foram atingidas várias vezes. Todas estas áreas foram um dia redutos rebeldes.

O incidente mais grave aconteceu em Khan Sheikhoun, em Idlib, a 4 de abril de 2017. Mais de 80 pessoas terão morrido, escreve a BBC que foi impedida de entrar na Síria e que não recebeu qualquer resposta a esta reportagem por parte do Governo de al-Assad. Especialistas da ONU disseram contudo que, apesar da violência dos sintomas de quem é exposto a armas químicas, a maioria das mortes na Síria continuam a resultar do confronto armado e do uso de explosivos.

Uma das histórias mais chocantes resgatadas pela BBC é a de Abdul Hamid Youssef que perdeu a mulher e os seus dois filhos gémeos, de 11 meses.

Youssef diz que, no dia do ataque, as pessoas na rua começaram a cair de repente no chão “a tremer, a espumar”. Ele sobreviveu, depois de ter sido transportado para o hospital inconsciente mas quando pediu para ver a mulher e os filhos, os médicos trouxeram-lhe os seus corpos para ele se despedir.

As suspeitas contra al-Assad

A operação conjunta de investigação entre a ONU e a OPCW encontrou provas suficientes para ligar muitos destes incidentes ao Governo de Bashar al-Assad - isto apesar de também ser uma prova, confirmada pelos mesmos investigadores, de que todos os armazéns conhecidos de depósito de armas químicas foram de facto destruídos. O problema, dizem os membros da equipa enviada para proceder à destruição, é que só puderam ser destruídas as reservas de armas conhecidas.

“Tudo o que sabíamos existir foi destruído ou removido”, disse Julian Tangaere. Mas há um parênteses. “O deu para verificar foi o que o Governo já nos tinha dito que existia. O sucesso da Convenção para a Destruição das Armas Químicas está assente na confiança.”

Ainda assim, o sua equipa não deixou de referir, no relatório final, “as falhas, omissões de informação e discrepâncias” na colaboração das autoridades sírias.

Em relação, especificamente, ao ataque de Khan Sheikhoun, parecem não restar dúvidas de que tenha mesmo sido conduzido pelo Governo. Stefan Mogl, um dos membros da OPCW, disse à BBC que existe uma “identificação muito clara” entre o sarin encontrado no solo em Idlib e aquele trazido da Síria na altura em que al-Assad permitiu a eliminação do seu arsenal químico.

O Presidente sírio disse que o ataque em Khan Sheikhoun foi “fabricado”, enquanto a Rússia disse que a Força Aérea síria bombardeou um armazém de armas dos terroristas cheio de armas deste tipo cujos gazes foram, assim, libertados para a atmosfera.

E os outros 105 ataques?

De acordo com a missão da ONU e do OPCW outros quatro ataques foram atribuídos ao Daesh. Nenhum grupo “moderado” da oposição, de acordo com os especialistas contactados pela BBC, aparece ligado à utilização destas armas.

As provas recolhidas pela BBC, incluindo fotografias, vídeos, relatórios governamentais, imagens de satélite e testemunhos de pessoas no local, provam, segundo a televisão pública britânica, que pelo menos 51 dos 106 ataques foram lançados do ar mas não há provas de que a Rússia tenha algum dia lançado um ataque químico, apesar de ser hoje a maior presença nos céus sírios. Nem a ONU nem a OPCW conseguiram encontrar informação que mostre que os grupos “rebeldes” tinham capacidade para poderem lançar vários ataques a partir do ar, por não terem, de todo, a mesma capacidade área das forças do regime juntamente com as russas.

Tobias Schneider, do Instituto para a Política Global e que investigou os ataques químicos lançados de aviões disse à BBC que “o regime de al-Assad é o único com capacidade para lançar armas químicas do ar”. Lina Khatib, do Programa para o Médio Oriente e Norte de África do Chatham House concorda com esta análise: “A maioria dos ataques com armas químicas que vimos na Síria seguem um padrão que indica que foram obra do regime e dos seus aliados e não de um dos grupos da oposição”.