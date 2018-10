Grupo Sears declara falência para tentar recuperar

A cadeia de armazéns norte-americana Sears Holdings, em dificuldades devido ao comércio 'online', anunciou esta segunda-feira em comunicado que declarou falência e vai fechar mais 142 lojas até ao fim do ano.

A Sears surgiu em 1886 e foi pioneira nas vendas por correspondência, com um vasto catálogo, incluindo desde roupas a equipamento para o lar e casas pré-fabricadas. Tornou-se a primeira cadeia de grandes armazéns do pós-guerra, entrando em 1924 no seletivo índice Dow Jones na bolsa nova-iorquina.

Agora colocou-se ao abrigo da lei norte-americana sobre insolvências, que tem uma disposição que permite à empresa continuar a operar e recuperar sem a pressão dos credores. O grupo indicou que "prevê concluir rapidamente um processo de reestruturação e compromete-se a continuar um plano de reorganização a muito curto prazo".

A Sears Holdings, que detém a Sears Store e a Kmart, anunciou também o encerramento de 142 lojas até ao fim do ano, que acresce ao encerramento já previsto de 46 estabelecimentos até ao mês de novembro. Na primavera, já tinham fechado 103 lojas do grupo.

Esta cadeia de armazéns está bastante endividada e enfrenta a concorrência das vendas 'online', nomeadamente do grupo Amazon.

Em sete anos, os prejuízos do grupo alcançaram 11 mil milhões de dólares (cerca de 9,5 mil milhões de euros). A Sears procura agora obter uma linha de liquidez.

A cadeia comercial tem atualmente cerca de 900 estabelecimentos, mas já teve 3.500. No início do ano, tinha 90 mil empregados, em vez dos 350 mil que chegou a ter.