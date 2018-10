Disse que tinha um cancro e a sogra deu-lhe milhares para se tratar. Preferiu gastar o dinheiro numas férias

Esta história passou-se na cidade inglesa de Leicester e os seus estragos estão certamente longe de se poder contabilizar só em dinheiro

Um inglês mentiu à sua mulher e à sogra, dizendo-lhes que provavelmente só tinha uns meses de vida e precisava de ir aos Estados Unidos tratar o cancro de que sofria. A sogra entregou-lhe duas mil libras (2272 euros), que o homem imediatamente gastou numas férias americanas.

O caso passou-se em 2015 e chegou agora à sua conclusão judicial. Num julgamento que durou um dia, a magistrada concluiu que David Carroll, atualmente com 35 anos, mentiu à sua mulher Lucy sobre o cancro que dizia ter desde antes de casarem em 2011. Ao longo dos anos seguintes, sempre que ela tentava ajudá-lo ou saber mais sobre a doença e os tratamentos, ele afastava-a dizendo que não a queria afetar emocionalmente - ou dizia-lhe que se não confiava nele a relação entre ambos seria impossível.

Lucy começou a ficar desconfiada, mas o que desencadeou a revelação final parece ter sido o pedido de dinheiro à sua mãe. Segundo o procurador, a fraude teve por objetivo explorar Linda Eccles, ela própria viúva e doente com esclerose múltipla, mas incapaz de recusar o pedido do genro. Só que a lista de mentiras nessa altura já ia demasiado longa.

O advogado de defesa garantiu que Carroll tem uma doença de personalidade e que muitas vezes antes fingiu estar doente, sempre e apenas para conseguir atenção. Assim terá acontecido, por exemplo, quando ele se valeu da sua alegada condição de doente terminal para lançar um apelo público para beneficiar terceiros, não ficando com o dinheiro.

Tudo somado, a juiza entendeu que para castigo bastava uma pena suspensa e trabalho a favor da comunidade, desde que Carroll devolva as duas mil libras. "Este crime passa claramente os limites do que justifica cadeia, mas parece-me que existe uma perspetiva de reabilitação", explicou. "O senhor deu alguns passos nessa direção. Além disso, tem responsabilidades para com a sua mãe, que sofre problemas de saúde graves".

Quem não ficou satisfeita foi Eccles, que do seu veiculo de deficiente criticou ferozmente o agora ex-marido de Lucy, que entretanto voltou a casar. "Maldito o dia em que a minha filha conheceu este homem. Ele destruiu as nossas vidas e acho espantoso não ter ido para a cadeia", disse.

"Só espero que as pessoas leiam isto e ele não possa enganar mais ninguém mentindo sobre estar a morrer de cancro", continuou. "Como é que ele pôde fazer isso - e à sua própria família?"