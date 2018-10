Corpos de nove alpinistas mortos retirados de acampamento em pico dos Himalaias

Entre os mortos encontra-se o alpinista Kim Chang-ho, o primeiro sul-coreano a chegar aos cumes das 14 montanhas mais altas do mundo sem usar oxigénio suplementar. Do grupo, que pretendia atingir o topo do Monte Gurja, faziam parte outros quatro sul-coreanos e quatro guias nepaleses. Foi o pior acidente de alpinismo no Nepal em dois anos

Os corpos de nove alpinistas, que morreram à passagem de uma violenta tempestade de neve, foram retirados no domingo do acampamento em que se encontravam num pico dos Himalaias, no Nepal. Os corpos dos cinco sul-coreanos e quatro guias nepaleses foram encontrados espalhados perto do Monte Gurja, um pico de mais de sete quilómetros e altitude.

Trata-se do pior acidente de alpinismo no Nepal em dois anos, apresentando as vítimas ossos partidos e ferimentos na cabeça provocados pela tempestade da última sexta-feira. A tripulação de um helicóptero de resgate começou a recuperar os corpos no domingo, depois de as tentativas na véspera terem sido interrompidas por ventos fortes.

Alpinista experiente da Coreia do Sul entre os mortos

Entre os mortos encontra-se o alpinista Kim Chang-ho, o primeiro sul-coreano a chegar aos cumes das 14 montanhas mais altas do mundo sem usar oxigénio suplementar.

Os organizadores da expedição fizeram soar o alarme depois de não terem contacto durante quase 24 horas com o grupo, que tinha partido no dia 7 de outubro.

Ninguém conseguiu chegar ao topo do Gurja desde 1996 e apenas 30 pessoas subiram com sucesso ao pico do Monte, de acordo com The Himalayan Database. Em contraste, mais de oito mil pessoas atingiram o cume do Evereste, a montanha mais alta do mundo.