Brexit. Fronteira física entre “irlandas” torna-se o mais saliente espinho das conversações. May foi ao parlamento explicar-se

As negociações do Brexit chegaram àquele ponto que todos temiam - não há acordo quanto a que tipo de fronteira deverá existir - se alguma - entre a Irlanda do Norte e a Irlanda, que é um país europeu. Theresa May, primeira-ministra britânica, foi obrigada a deslocar-se ao parlamento para explicar quais os seus planos para garantir que uma fronteira física não volta a ser a realidade das duas “irlandas”, um perigo, dadas as antigas e latentes divisões religiosas, que toda a gente quer evitar.

O chamado “travão” é um mecanismo para impedir que nunca haverá uma barreira física entre a Irlanda do Norte e a Irlanda, mesmo se o Reino Unido sair da UE sem acordo. Este entendimento já tinha sido assinado entre o bloco e o Reino Unido em dezembro do ano passado mas as tensões sobre que tipo de Brexit May deveria trazer para casa voltaram a colocar a questão da fronteira entre as duas nações na ribalta.

A ideia da União Europeia é que a Irlanda do Norte fique dentro do mercado único enquanto o resto do Reino Unido sairia do bloco. Isto significaria que não haveria barreiras alfandegárias à passagem de bens entre a Irlanda e a Irlanda do Norte mas também poderia querer dizer que a Irlanda do Norte ficaria fora de acordos comerciais futuros que o Reino Unido pode vir a assinar uma vez fora da UE.

Theresa May rejeitou esta proposta e contra-argumentou que toda o país deveria ficar dentro da união alfandegária por um período determinado de tempo mas apenas a Irlanda do Norte ficaria dentro do mercado único, desde que o parlamento do país assim o aprovasse. Este ponto tornou-se um problema entre os seus conservadores que se recusam a contemplar que o Reino Unido continue dentro da teia de regras da UE indefinidamente

Entretanto, Mary Lou McDonald, líder do Sinn Féin, disse que uma fronteira seria “tão danosa para a paz e a prosperidade da ilha da Irlanda” que os irlandeses “nunca iriam recostar-se numa cadeira e deixar que [esta fronteira] acontecesse”. Por isso, McDonald não afasta a possibilidade de pedir que as pessoas decidam, em referendo, que relação manter com o Reino Unido, caso o resultado das negociações seja a ausência total de acordo.

Se o Reino Unido reverter para as regras da Organização Internacional do Comércio, as fronteiras seriam automaticamente impostas, algo que não tem sido muito discutido nas negociações, apesar de esta organização defendida pelos entusiastas da saída como a melhor opção para a expansão da economia e das exportações num mundo em que a União Europeia já não seja o principal parceiro comercial do Reino Unido.

No parlamento, Theresa May disse que continua a considerar que “é possível um acordo” mas que “é frustrante” que exista um desentendimento “sobre algo que, claramente, ambos os lados esperam nunca venha a ser preciso”, disse May referindo-se à fronteira.

Os seus colegas eurocéticos, porém, pressionaram-se. Tanto Iain Duncan Smith como Boris Johnson, duas vozes muito influentes dentro dos conservadores exigiram que May dissesse quando então teria um fim esse “travão” que ela defende - ou, noutras palavras, as Jonhson: “Quando é que o nosso país recuperaria totalmente o controlo das suas próprias fronteiras e impostos alfandegários?” May respondeu que, no máximo, o “travão” estaria em vigor até dezembro de 2021. “Houve progresso na questão da Irlanda no Norte, ambos os lados querem que a vida continue inalterada mas não aceitarei uma proposta que mantenha a Irlanda do Norte sozinha no mercado único e na união de tarifas alfandegárias”, garantiu May no parlamento.

“Tenho que ser capaz de olhar nos olhos dos britânicos e dizer que este travão é uma solução temporária porque as pessoas têm razão em estar preocupadas com o facto de isto se poder tornar um limbo permanente - sempre com o país dentro de uma união alfandegária que não lhe permita discutir outros acordos comerciais”, disse May.

Além disso, a primeira-ministra deixou um aviso aos conservadores mais irrequietos: “Este é o tempo para deixarmos que prevaleçam as cabeças frias e calmas”. Durante todo o debate, Theresa May disse sempre, a todos os deputados que lhe perguntaram se poderia considerar um segundo referendo que "as pessoas já votaram num referendo e votaram para sair" da União Europeia