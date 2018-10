Arcebispo salvadorenho Óscar Romero e Papa Paulo VI canonizados pelo Papa Francisco

O Papa Francisco canonizou o arcebispo salvadorenho Óscar Romero e o Papa Paulo VI, duas das sete pessoas que o chefe máximo da Igreja Católica nomeou santas este domingo, perante 70 mil fiéis, na Praça de São Pedro, no Vaticano.

Francisco, o primeiro Papa da América Latina, tinha deixado claro desde o início do seu papado, em 2013, que defenderia a causa da canonização do arcebispo Romero, morto a tiro há 38 anos no hospital de uma igreja em El Salvador. Na sua homilia, o Papa disse que o arcebispo “deixou a segurança do mundo, até mesmo a sua própria segurança, a fim de dar a sua vida de acordo com o Evangelho, junto dos pobres e do seu povo”.

Sobre o Papa agora santo, Francisco disse: “mesmo no meio do cansaço e da incompreensão, Paulo VI testemunhou de maneira apaixonada a beleza e a alegria de seguir totalmente Cristo”. Paulo VI continuou o trabalho iniciado pelo Papa João XXIII, levando a Igreja à era moderna com reformas adotadas no Concílio Vaticano II, nos anos 1960.

No domingo, o Papa Francisco usou o cíngulo, uma veste litúrgica, manchada com o sangue do arcebispo, que foi morto por um esquadrão da morte de extrema-direita a 24 de março de 1980, e também o manto, o cajado e o cálice do Papa Paulo VI.