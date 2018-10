Arábia Saudita reconhece a morte de jornalista Jamal Khashoggi. Foi o resultado de um interrogatório que correu mal

As autoridades da Arábia Saudita estão a elaborar um relatório em que reconhecem a morte do jornalista Jamal Khashoggi e a justificam como o resultado de um interrogatório que correu mal, segundo garantem duas fontes à CNN. O interrogatório, de acordo com as mesmas fontes, teria como objetivo final proceder ao rapto de Khashoggi de território turco para a Arábia Saudita.

O relatório incluirá a conclusão de que a operação foi conduzida sem autorização e sem transparência, ao mesmo tempo que garante que os responsáveis serão responsabilizados. Uma das fontes citadas pela CNN afirmou que o relatório ainda está a ser eleborado e que o seu conteúdo poderá ser alterado.

Jamal Khashoggi, autoexilado e crítico do regime do seu país, entrou no consulado saudita em Istambul em 2 de outubro e nunca mais foi visto. A Turquia afirmou que o jornalista foi morto, mas a Arábia Saudita negou, até agora, as alegações. Khashoggi fugiu da Arábia Saudita em 2017 por achar que seria o nome seguinte na lista de alvos a silenciar. Nessa altura, o regime apertou a vigilância sobre intelectuais, ativistas e jornalistas que, como ele, criticavam algumas decisões do príncipe herdeiro.

A televisão turca News 24 mostrou imagens de Khashoggi a dirigir-se ao consulado e posteriormente uma carrinha a abandonar o edifício em direção à residência do cônsul. As imagens parecem sugerir que o jornalista se encontrava no interior do veículo, uma carrinha Mercedes de cor preta. Segundo o relato da televisão, o veículo fez o percurso de dois quilómetros entre o consulado da Arábia Saudita e a residência do cônsul, tendo entrado numa garagem.

Além das imagens que foram transmitidas pela News 24, um jornal turco, pró-governamental, publicou os nomes e as fotografias de 15 cidadãos sauditas que chegaram a Istambul, a bordo de dois aviões privados, no dia em que Khashoggi desapareceu.

Nesta segunda-feira, Donald Trump anunciou na rede social Twitter ter falado com o rei Salman da Arábia Saudita e que este lhe disse para "ignorar" o que aconteceu ao jornalista saudita desaparecido, Jamal Khashoggi. Trump anunciou igualmente que o secretário de Estado, Mike Pompeo, iria à Arábia Saudita para se encontrar diretamente com o rei Salman.

O presidente norte-americano, grande aliado do reino dos sauditas, tinha anunciado no sábado que a Arábia Saudita poderia estar por detrás do desaparecimento do jornalista e advertiu que, se fosse esse o caso, haveria um "castigo severo".

[Notícia em atualização]