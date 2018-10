Ainda não foi alcançado qualquer acordo sobre termos do Brexit, dizem negociadores

Os negociadores do Brexit confirmam que ainda não foi alcançado qualquer acordo sobre os termos em que o Reino Unido deixará a União Europeia (UE). O ministro inglês para o Brexit, Dominic Raab, e o representante da UE para as negociações sobre a saída do Reino Unido do bloco, Michel Barnier, reuniram-se este domingo para conversações não programadas sobre a questão da fronteira com a Irlanda do Norte e outros assuntos.

No Twitter, Barnier confirmou o encontro e acrescentou que, “apesar dos esforços intensos, algumas questões-chave ainda estão em aberto”.

Os representantes reuniram-se na tentativa de alcançar um acordo preliminar antes da chegada da primeira-ministra britânica, Theresa May, a uma cimeira esta semana. Fontes da UE disseram à agência Reuters que ainda teria de ser encontrado um acordo final para os líderes aprovarem, sendo que alguns responsáveis admitiram que o cronograma da UE teria de ser modificado antes da cimeira de quarta-feira.

Será a primeira vez que os líderes da UE se reúnem desde setembro, quando os esforços de May para chegar a acordo sobre o Brexit foram rejeitados.

29 de março de 2019 é a data definida para a saída do Reino Unido do bloco comunitário. A fronteira irlandesa continua a ser uma questão pendente: a UE insiste que a Irlanda do Norte deve permanecer na união aduaneira, enquanto os apoiantes britânicos do Brexit alertam que tal medida poderá manter o país inteiro na união aduaneira indefinidamente.

Na semana passada, o embaixador do Reino Unido em Portugal, Chris Sainty, mostrou-se convicto de que haverá acordo para um Brexit ordenado. Em entrevista ao Expresso, o embaixador disse que “a proposta de Bruxelas para o Brexit é irrealista” e que “o Conselho Europeu de 17 e 18 de outubro é das poucas oportunidades que restam para alcançar esse acordo”.