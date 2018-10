Tropas (des)unidas

A frase foi como quase todas por ali, curta e exclamativa. “Os países da NATO têm de pagar MAIS, os Estados Unidos têm de pagar MENOS. Muito Injusto!”, escreveu Donald Trump no Twitter. O meio não abre espaço a grandes explicações e a formulação pode confundir os desavisados (os Estados Unidos também fazem parte da NATO), mas chamou atenção para os números. Trump referia-se à contribuição dada pelos países da Aliança Atlântica, que em 2014, numa cimeira no País de Gales, se definiu que deveria equivaler a 2% do Produto Interno Bruto (PIB) de cada um. O então secretário-geral, o dinamarquês Anders Rasmussen, foi perentório ao dizer que em “segurança tem-se aquilo para que se paga” e justificou-o com o exemplo da Rússia, acabada de anexar a Crimeia, que tinha aumentado “em cerca de 50% a despesa militar, enquanto os aliados da NATO diminuíram a sua em cerca de 20%”. Desde esse dia até ao tweet de Trump, em julho passado, apenas cinco países atingiram a marca dos 2%, ainda que outros estejam lá perto e o prazo se estenda até 2024. Porém, dos cinco “cumpridores”, três já o eram há quatro anos, Reino Unido, Grécia e os próprios EUA.

Marta Ceia, professora do CIEE (Council on International Educational Exchange), na Universidade Nova de Lisboa, diz que os números contam apenas uma parte da história. “A NATO tem sempre uma bitola, que é a média de que precisa, e isso significa que alguns países vão dar menos e outros vão dar mais.” A explicação está no que cada um ganha com a aliança: “Tem muito mais a ver com trade-off, e os EUA vão sempre dar mais porque também retiram muito mais da existência da NATO do que, por exemplo, Portugal.” A prová-lo está a presença de bases militares norte-americanas na Europa, espalhadas por 16 países. Portugal tem uma, a das Lajes, nos Açores, a Alemanha terá perto de 100 (o Departamento de Defesa norte-americano não divulga os números exatos), pegadas deixadas pela II Guerra Mundial. Desse tempo a Europa “herdou uma certa dívida aos EUA, que têm sabido aproveitá-la”, usando a NATO também como “o instrumento de projeção internacional que ainda é”, aponta a professora de Políticas Europeias. A isso juntam-se outros dois pesos: os chamados fundos de assistência militar, de que os norte-americanos beneficiam, e que servem para que “os países cumpram quotas militares” e partilhem necessidades, “evitando a duplicação de esforços”; e os programas que acontecem paralelamente à NATO, que é a face mais visível da segurança e defesa europeias, e não a única. Donald Trump usou, por isso, um “argumento simples, porque está a falar para pessoas que não percebem, nem têm tempo para perceber, que é muito mais complexo do que darmos todos a mesma percentagem da nossa capacidade”, afirma a analista política.

A ameaça de retirada dos EUA não passou disso, mas fez eco de sirenes já escutadas. Perguntando se seria possível a NATO sobreviver a Trump, o jornal britânico “The Guardian” ilustrava a complexidade da questão com uma “novidade” dada por um alto funcionário europeu: “A relação transatlântica que todos nós à volta da mesa consideramos como adquirida — não é adquirida.” Estará em causa durante e depois do mandato do atual Presidente norte-americano e até deu sinais de vida com o anterior. “Durante a administração Obama, houve uma mudança de foco da política externa, do Atlântico para o Pacífico, da Europa enquanto aliado tradicional para a China, para o Japão”, conta Marta Ceia. É uma espécie de toque a despertar, dizia o mesmo funcionário citado pelo “The Guardian”: “De repente, o mundo dos europeus está estilhaçado.” A diferença de Trump talvez esteja na forma, o que não é pouco, mas também não é tanto como a pulsão isolacionista que se lhe reconhece, e que a crise económica potenciou.

O Presidente dos EUA disse depois da cimeira de julho, em Bruxelas, que “todos na sala concordaram pagar mais e mais rapidamente, como nunca antes”, o que não é exatamente verdade — a meta mantém-se em 2% do PIB —, mas não apaga a sensação de vitória. “Eu disse que não estava contente com a situação e tudo se compôs”, contou Donald Trump. E se “a NATO não acaba porque Trump diz que acaba”, explica Marta Ceia, é hoje “uma ilusão achar que os EUA estarão lá para defender a Europa sempre que for preciso”.

Um problema de comunicação?

Portugal está exatamente a meio, na 14ª posição entre os 28 membros da NATO, com uma contribuição estimada de 2728 milhões de euros em 2018, cerca de 300 mil a mais do que no ano passado. É o equivalente a 1,36% do PIB, que António Costa prometeu subir para 1,41% em 2019. Quando passar uma década da Cimeira de Gales, em 2024, o Governo português deverá atingir a meta acordada com a ajuda de fundos comunitários, numa estratégia que o primeiro-ministro considerou “gradual, sustentada, e compatível com as diferentes necessidades orçamentais do país nos mais diversos domínios”.

Segundo dados do relatório “Defence Expenditure of NATO Countries”, é com pessoal que o Estado português mais gasta, acima de 70% do bolo. Nada que anule as queixas de falta de efetivos, uma situação que se estende aos três ramos das Forças Armadas (FA), Exército, Marinha e Força Aérea, que entre 2005 e 2016 perderam perto de 10 mil militares. Em janeiro deste ano, em declarações ao “Diário de Notícias”, o Ministério da Defesa não desmentia os “constrangimentos” e atribuía-os à falta de dinheiro, não de candidatos. Por isso, dizia, o desequilíbrio leva “algum tempo” a ser corrigido e é também “fruto das opções de gestão, boas ou más”, que têm a ver com a redução da percentagem de militares em regime de voluntariado e contrato, em relação aos do quadro permanente. O ministro da tutela, Azeredo Lopes, admite a atual “menor atratividade da carreira militar”, que deve “ser enfrentada como uma questão de soberania”. O responsável disse-o num debate sobre a “Política de Segurança e Defesa e o Futuro da Europa”, promovido pela secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias, onde afastou a possibilidade de discutir o regresso do Serviço Militar Obrigatório (SMO), extinto em 2004. Para o ministro, isso está fora de questão, quer “seja numa forma hoje arcaica, que é aquela que ilumina normalmente os espíritos críticos de um sistema pós colonial, quer em formas mais recentes que têm vindo a ser discutidas noutros países”.

A Suécia é um deles e a ideia foi além das palavras: janeiro marcou o arranque das provas prestadas por cerca de 13 mil jovens nascidos a partir de 1999, grupo do qual é depois escolhido um contingente de quatro mil homens e mulheres prontos a prestar serviço. A medida surgiu na sequência de um clima de insegurança e de temor do Governo sueco em relação à Rússia, provocado não só pela anexação da Crimeia como pela tensão na região do Báltico — em 2017, a Suécia enviou mesmo um reforço militar para a Gotlândia, ilha que separa o país de três Estados vizinhos, Letónia, Estónia e Lituânia. Além de robustecer o poder em relação a eventuais ameaças, o Executivo de Estocolmo pretende que a ideia encoraje os jovens suecos a seguirem a carreira militar, depois de servirem por um período de nove a 12 meses. Em Portugal, o Governo prefere apontar agulhas a outro tipo de medidas, entre incentivos à entrada na carreira e a possibilidade de um regime de contrato especial, que aumente de seis para 18 o número máximo de anos a contrato nas FA.

Marta Ceia considera que a defesa e a NATO não são uma prioridade em Portugal, “porque é um país relativamente seguro, sem grandes problemas, na ponta da Europa, além de ter outros acordos bilaterais” a protegê-lo. A segurança interna daria uma outra conversa, e tem dado várias em países europeus onde é tema central do debate político, mas é assegurada pelas forças policiais. “Não retirando importância aos nossos militares, que estão muito bem preparados, não é Portugal que vai ganhar as intervenções que a NATO faz, tal como não é a Bélgica.” O país faz parte da Aliança Atlântica porque ela é “uma plataforma de diálogo, tem força simbólica”, ajuda a posicionar Portugal no mundo, “e, claro, dá poder”.

Para a analista, a falta de investimento não se reflete na qualidade dos militares, “que são muito bons ao nível de treino”, como provam as formações dadas pelos comandos portugueses a equipas norte-americanas. Falta apenas reduzir a distância que os separa da sociedade, reforçada por casos mediáticos, como a morte de dois jovens recrutas num treino dos comandos, e melhorar o diálogo: “Se olharmos para os EUA, ou para França, percebemos que há um tipo de comunicação moderno, muito diferente do que se faz por cá.” Em Portugal começa a notar-se “uma abertura, por estratégia ou não”, mas que ainda não chega para fazer o que é preciso, que é trazer as FA “para dentro da sociedade, em vez de funcionarem fora dela, com valores à parte”. Até porque isso reforça os “estereótipos em relação aos militares”, alerta a professora de Políticas Europeias. E num mundo feito de dúvidas e incertezas, onde “a realidade não é a preto e branco”, as pessoas regem-se pela “perceção dos factos, mais do que pelos factos em si”.