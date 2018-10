Saudita desaparecido embaraça Erdogan

O misterioso desaparecimento e provável assassínio do dissidente saudita Jamal Khashoggi no consulado da Arábia Saudita em Istambul está a abalar meio mundo e a ameaçar alguns equilíbrios geoestratégicos. O jornalista e analista político exilado nos Estados Unidos, de 59 anos, entrou na representação diplomática saudita em Istambul pouco depois das 13h do dia 2 de outubro, para levantar o documento necessário para se casar com a sua noiva turca, Hatice Cengiz.

Na véspera dissera a amigos que considerava aquele local seguro, mas deu os seus telefones à noiva, que ficou à porta, e pediu-lhe para telefonar para Yasin Aktay, conselheiro do Presidente turco. Recep Tayyip Erdogan, caso houvesse algum problema. Khashoggi era próximo do regime de Ancara. Às 16h30, perante a demora em reencontrar o noivo, Cengiz ligou a Aktay. “Contactei imediatamente a polícia, os serviços secretos e o escritório do Presidente”, confirmou o conselheiro à agência Reuters.

Khashoggi está desaparecido desde então. No dia seguinte, a imprensa turca noticiou que a polícia turca tinha indicações de que fora raptado e morto no consulado. A tese é confirmada pelo conselheiro de Erdogan e desmentida pelas autoridades sauditas, que mantêm que Khashoggi deixou o edifício por outra porta, 20 minutos depois de ter entrado, o que não conseguem provar. Segundo o cônsul, as câmaras de segurança não estavam a funcionar. O príncipe herdeiro da casa de Saud, Mohammed Bin Salman, disse em entrevista à Bloomberg, dia 5, que a “Arábia Saudita nada tem a esconder”. Prometeu dar às autoridades turcas acesso ao consulado, o que ainda não aconteceu.

Reformista próximo da elite

Dados cada vez mais suspeitos apontam para um desfecho trágico: segundo a imprensa turca, no dia em que Khashoggi visitou o consulado, 15 funcionários do Governo saudita, incluindo um técnico forense, chegaram a Istambul em dois aviões privados, usando passaportes diplomáticos. Entraram no consulado sensivelmente à mesma hora que o jornalista e saíram pouco depois, em duas carrinhas, rumo ao aeroporto. Quando a polícia turca chegou à pista, após o alerta da noiva, já uma das aeronaves partira. Segundo o “The New York Times”, que cita fonte turca, Khashoggi terá sido “morto e esquartejado no consulado”.

Khashoggi foi duas vezes o editor-chefe do jornal reformista “Al Watan” e crítico da influência dos clérigos salafistas sobre a família real. Sem pôr em causa a casa real, foi tolerado pelas autoridades e chegou a conselheiro do príncipe Turki al-Faisal, ex-chefe dos serviços secretos, e depois embaixador em Londres e Washington.

Em setembro de 2017, perante uma vaga de detenções no reino, Khashoggi exilou-se voluntariamente na capital americana e começou a escrever para o “The Washington Post”, criticando a falta de liberdade de opinião no seu país, e a política externa de Riade, nomeadamente o bloqueio ao Qatar e a guerra no Iémen, tragédia que dura há anos.

O desaparecimento do jornalista no consulado — tecnicamente solo saudita — tem deixado meio mundo na expectativa. O caso é complexo do ponto de vista legal. Ancara e a comunidade internacional têm sido cautelosos. “Não podemos ficar silenciosos”, avisou Erdogan, que disse que o jornalista “era um amigo de longa data”. Quererá, porém, certificar-se que não estará sozinho antes de enfrentar Riade. Donald Trump só falou ao fim de cinco dias: “Não gostei do que ouvi... Há histórias horríveis que circulam por aí, não gosto da situação.” Já Federica Mogherini, que lidera a política externa da UE, exigiu uma “investigação completa e total transparência por parte das autoridades sauditas”. O ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Jeremy Hunt, fez saber que a Arábia Saudita terá de “lidar com sérias consequências” se as alegações se confirmarem.

O incidente ameaça abalar o frágil equilíbrio entre a Arábia Saudita e a Turquia. “A relação bilateral parece cordial, mas não há amor mútuo, devido a diferenças profundas sobre uma série de assuntos”, explica o respeitado jornalista turco Semih Idiz. Ancara apoia a Irmandade Muçulmana e o Qatar, que Ríade procura isolar e enfraquecer.

Erdogan fica entre a espada e a parede num momento delicado. Precisa de todos os petrodólares para estabilizar a economia, em queda livre, e da cooperação saudita no conflito sírio. “A julgar pelo tom cauteloso de Erdogan, isto vai abanar o barco, mas não o afundará”, vaticinou a politóloga turca, Pinar Tremblay, residente nos Estados Unidos. “Ancara está furiosa com o facto de os sauditas terem escolhido realizar esta operação na Turquia, cientes de que os turcos ficariam mal na fotografia, interna e externamente”, escreveu Idiz.

É algo irónico que Ancara tenha de pressionar Riade para esclarecer o que aconteceu a Khashoggi, quando a Turquia é sobejamente conhecida por maltratar os seus próprios jornalistas. Quase 150 estão detidos por motivos políticos e o regime raptou em operações clandestinas dissidentes próximos do clérigo Fethullah Gülen (exilado nos Estados Unidos), que fugiram para o estrangeiro após o falhado golpe de Estado de 2016.